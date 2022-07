Condutor foge e abandona mais de 2 toneladas de maconha em caminhonete

Equipes da Polícia Federal (PF), em conjunto com Tático Ostensivo Rodoviário e do Batalhão da Polícia Militar encontraram mais de 2 toneladas de maconha em um veículo na BR-163, em Campo Grande. O condutor conseguiu fugir e até o momento não foi encontrado.

Conforme o boletim de ocorrência, o flagrante ocorreu na noite de quinta-feira à noite (28), quando policiais federais em conjunto com o Tático Ostensivo Rodoviário, avistaram uma picape na no km 450, da BR-163, dando sinal de parada ao veículo.

Ao avistar os policiais, o condutor empreendeu fuga, mas acabou abandonando a caminhonete quilômetros à frente, fugindo a pé. Ele conseguiu fugir do bloqueio policial pelas margens da rodovia.

Em vistoria a picape, os policiais encontraram 2,34 toneladas de maconha. O veículo e os entorpecentes foram encaminhados à Polícia Federal de Campo Grande.

