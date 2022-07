VÍDEO: Homem é executado com mais de 20 tiros no Jardim Canguru

Na noite desta quinta-feira (28), um homem identificado como João Lennon Ferreira dos Santos, de 31 anos, foi executado com mais de 20 tiros nas proximidades de uma conveniência na Rua dos Topógrafos, no bairro Jardim Canguru.

Câmeras de segurança do estabelecimento registram o momento do crime, ocorrido na no lado oposta da rua. A vítima estava reunida com amigos quando dois homens chegam ao local disparando diversas vezes, um deles até desceu da motocicleta para continuar a efetuar os disparos. Pessoas que estavam no local correram ao ouvirem o barulho dos tiros.

De acordo com informações da Polícia Militar mais de 20 tiros foram feitos contra João, a maioria no rosto. Os suspeitos fugiram logo após o crime e continuam sendo procurados. O Corpo de Bombeiros foi chamado ao local, mas ao chegar a vítima já estava morta.

João Lennon é suspeito de ter matado um homem em março deste ano na mesma região, com cinco tiros. A polícia ainda investiga os motivos da execução de João.

Veja o vídeo do momento do crime:

Outro caso:

Na terça-feira (26), Adriano Ferreira Ocampo, de 35 anos foi executado na frente da residência onde morava no Jardim Los Angeles, na frente do filho de nove anos. Os suspeitos abordaram Adriano em uma motocicleta e efetuaram mais de oito tiros em direção a vítima.