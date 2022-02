São Paulo tenta a contratação do volante colombiano Andrés Colorado

O São Paulo já definiu um novo alvo no mercado da bola. O clube conversa com o Cortuluá, da Colômbia, pela contratação do volante colombiano Andrés Colorado, de 23 anos. O jogador chegaria para suprir a carência no setor, que tem apenas Luan como opção com característica de mais marcação.

Segundo Uol Esporte, as duas equipes ainda conversam sobre o modelo de negócio. A tendência é que o clube tente Andrés Colorado por empréstimo com opção de compra.

Além de ser um jogador capaz de atuar como primeiro volante e zagueiro, Colorado ainda se destaca pela altura. Ele tem 1,90m e ajudaria a elevar a média do elenco, criticada pelo treinador por não ter muitas opções para a bola aérea.

Andrés Colorado é cria das categorias de base do Cortuluá. Ele atuou por três temporadas no Deportivo antes de retornar neste ano para o clube que o revelou para o futebol. Em 16 de janeiro, foi convocado pela primeira vez pela Colômbia, para o amistoso contra Honduras. O volante marcou um dos gols da vitória por 2 a 1.

(Com Uol)