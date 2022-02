Estudantes que não preencherem o Vacinômetro serão bloqueados dos sistemas institucionais da UFMS

Acadêmicos e servidores da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), que não preencherem o Vacinômetro terão o acesso aos sistemas institucionais administrativos e acadêmicos bloqueados. A medida foi anunciada na terça-feira (15), e vale para todos os câmpus, conforme prevê a versão 6.0 do Plano de Biossegurança da Universidade.

A resolução foi determinada por meio das pró-reitorias de Gestão de Pessoas e Assuntos Estudantis, e institui a obrigatoriedade do preenchimento do Vacinômetro UFMS para acesso a sistemas institucionais. A normativa recebeu apoio de entidades sindicais e do (DCE) Diretório Central de Estudantes, em reunião realizada na semana passada com o reitor Marcelo Turine.

Conforme a instituição, o Vacinômetro tem o objetivo de realizar um mapeamento da comunidade universitária que está vacinada contra a COVID-19, com foco no início das aulas presenciais, marcadas para o dia 7 de março.

Dados do Vacinômetro apontam que 25.242 pessoas responderam o questionário, 2771 servidores e 22.471 acadêmicos. Entre os servidores 97 tomaram somente a primeira dose da vacina, o que corresponde a 3,50%, 951 estão com o esquema vacinal completo (34,43%), 1.024 receberam a dose reforço (36,95%). 30 servidores não receberam nenhuma dose do imunizante (1,08%) e outros 9 não declararam informações (0,32%).

Em relação aos acadêmicos de graduação e pós-graduação, 1.346 receberam somente a primeira dose, o que equivale a 5,99%, 3.081 estão com o ciclo vacinal completo (13,84%), e 3.769 receberam a dose de reforço (16,77%). Cerca de 988 estudantes não se vacinaram (4,40%) e outros 106 não declararam (0,47%).

Pró-reitor de Assuntos Estudantis em exercício, Edilson Zafalon, destaca que é imprescindível que os estudantes estejam cientes da obrigatoriedade para que não haja restrições.

“O Vacinômetro UFMS é um instrumento fundamental para o acompanhamento da vacinação da comunidade universitária, cujo foco é a preservação da vida e cuidado com a saúde, e para que possamos trabalhar ações de conscientização em saúde, com ênfase na importância da imunização no enfrentamento da Covid-19”, afirmou.

Para a pró-reitora de Gestão de Pessoas, Andreia Maldonado, a responsabilidade de zelar por um ambiente seguro deve ser coletiva. “Todos nós precisamos seguir as recomendações sanitárias e reduzir os riscos para toda a comunidade universitária”, enfatizou.

Confira como acessar o Vacinômetro UFMS:

Acadêmicos de graduação devem acessar o Sistema Acadêmico e preencher o Perfil Socioeconômico para responder às questões relacionadas à vacinação. Estudante de pós-graduação deve acessar o Sistema de Gestão de Pós-Graduação e responder o Perfil Socioeconômico para ter acesso às questões relativas à vacinação.

Já os servidores devem acessar o Questionário UFMS para responder às questões relacionadas à vacinação.