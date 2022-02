Defron apreende quase 300 quilos de maconha em casa abandonada

A Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira) apreendeu nesta sexta-feira (18), 278 quilos de maconha e seis quilos de skunk em uma casa abandonada no bairro Sitioca Campina Verde, Dourados, a aproximadamente 228 quilômetros de Campo Grande.

Após dias monitorando na região, os policiais da Polícia Civil localizaram uma residência suspeita e foram até o local averiguar. A casa aparentava estar abandonada e passando por reformas, porém exalava forte cheiro de maconha.

Os policiais então entraram no imóvel e pela janela da cozinha já visualizaram muitos tabletes de maconha no chão e dentro de uma lixeira grande de plástico. Já dentro do imóvel, encontraram mais tabletes de maconha dentro de um quarto.

Ninguém foi preso, já o entorpecente foi encaminhado para a sede da Defron, onde as investigações prosseguem visando identificar os autores do crime.

(Com Itamar Buzzatta)