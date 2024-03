Última rodada definiu confrontos das quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense

A fase de quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense está definida. Os oito times classificados já eram conhecidos e, neste sábado (9), com a realização da última rodada da primeira fase, foram definidos os quatro confrontos da próxima fase. A partir de agora, a competição passe a ser eliminatória em rodadas de ida e volta para apontar os times da semifinal e, posteriormente, os dois finalistas.

No Grupo A, o Operário, que já tinha o primeiro lugar do Grupo A garantido, venceu a Portuguesa por 1 a 0 no Estádio Jacques da Luz e sacramentou a melhor campanha da primeira fase com 20 pontos. A segunda posição ficou com o Coxim que empatou com o Costa Rica em 1 a 1 no Estádio André Borges e chegou aos 12 pontos junto com a Lusa, mas com melhor saldo de gols. O CREC, atual campeão, terminou na quarta posição com 11 pontos.

O Dourados AC confirmou a liderança do Grupo B, com vitória sobre o Ivinhema por 1 a 0 no Estádio Douradão, acumulando 17 pontos. O Aquidauanense, em jogo de duas viradas, venceu o Corumbaense por 3 a 2 no Estádio Mário Pinto (Noroeste) e ficou na segunda posição com 15 pontos. Corumbaense com nove pontos terminou em terceiro e o Ivinhema, com sete, na quarta posição.

Náutico, lanterna do Grupo A sem pontuar nos oito jogos que disputou, e o Novo, com cinco pontos no B, são os dois times rebaixados e disputam a Série B em 2025.

Calendário

Nesta segunda-feira (11), a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) divulga a tabela detalhada das duas rodadas das quartas de final, mas os jogos acontecem nos próximos finais de semana. Segundo alteração no regulamento em relação à 2023, não há vantagem para os times de melhor campanha, a não ser o fato de jogarem a partida de volta em casa. Em caso de empate nos dois jogos em pontos e saldo de gols, os classificados são definidos na cobrança de pênaltis.

Na rodada de ida, dias 16 ou 17, o Ivinhema recebe o Operário no Estádio Saraivão; Corumbaense e Coxim se enfrentam no Estádio Arthur Marinho; No Jacques da Luz, jogam Portuguesa e Aquidauanense; Costa Rica e DAC acontece no Estádio Laertão.

A rodada de volta está marcada para os dias 23 ou 24. No Jacques da Luz, Operário recebe o Ivinhema; Coxim joga contra o Corumbaense no André Borges; No Estádio Mário Pinto, o Aquidauanense recebe a Portuguesa; e no Douradão, acontece a volta entre DAC e Costa Rica.

Com informações FFMS