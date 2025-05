São Paulo se classifica, Botafogo segue vivo e Bahia tropeça na Libertadores; Flamengo joga nesta quinta

A quarta-feira (14) foi agitada para os clubes brasileiros na Copa Libertadores da América. Três representantes entraram em campo, São Paulo, Botafogo e Bahia, com resultados distintos que mexeram nas classificações dos grupos. Nesta quinta (15), o destaque é o Flamengo, que joga no Maracanã para evitar uma precoce eliminação.

No MorumBIS, o São Paulo garantiu vaga nas oitavas de final ao empatar por 1 a 1 com o Libertad. O time atuou com um jogador a menos desde os 16 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Alisson, mas mostrou equilíbrio e resistência. Os paraguaios abriram o placar aos 28 da segunda etapa com Gustavo Aguilar, em cobrança de falta desviada. O empate heroico veio aos 44 minutos, com o atacante Lucca, de apenas 17 anos, que marcou seu primeiro gol como profissional ao driblar dois defensores e finalizar com categoria. O Tricolor chegou aos 10 pontos no Grupo D e ainda disputará a liderança contra o Talleres na última rodada.

No Nilton Santos, o Botafogo bateu o Estudiantes por 3 a 2 em um duelo cheio de reviravoltas. O time carioca dominou o primeiro tempo e abriu o placar com Rwan, após bela jogada de Artur. No início da segunda etapa, Igor Jesus ampliou de cabeça. O Estudiantes reagiu com dois gols de Tiago Palacios — o primeiro de pênalti e o segundo após confusão na área. Quando tudo indicava um empate, Artur voltou a brilhar e marcou o gol da vitória aos 39 minutos. Com o resultado, o Botafogo chegou a 9 pontos no Grupo A e segue firme na briga por uma vaga nas oitavas.

Já o Bahia teve uma noite difícil em Medellín e foi derrotado por 1 a 0 pelo Atlético Nacional. O gol solitário do jogo foi marcado por Kevin Viveros aos 45 segundos do segundo tempo, após revisão do VAR. O time colombiano dominou as ações, anulando as tentativas do Tricolor de Aço, que caiu para a terceira posição do Grupo F, com 7 pontos. O Atlético Nacional assumiu a liderança, com 9. O Bahia ainda será pressionado por Internacional e Nacional-URU na última rodada e precisa vencer o Inter no confronto direto para garantir a classificação.

O Flamengo entra em campo nesta quinta (15) com a obrigação de vencer para não correr risco de eliminação antecipada. O Rubro-Negro é o terceiro colocado do Grupo C, com 5 pontos, e recebe a LDU de Quito, segunda colocada com 8, às 20h30 (de MS), no Maracanã. Uma derrota elimina o time carioca, enquanto um empate o faz depender de outros resultados na rodada final.

O técnico Filipe Luís deve mandar a campo, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo), Alex Sandro, Evertton Araújo, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Michael (Juninho) e Bruno Henrique (Pedro).

Já classificado com 100% de aproveitamento no Grupo G, o Palmeiras enfrenta o Bolívar-BOL às 18h, no Allianz Parque, com foco em manter a liderança geral. A provável escalação tem, Weverton, Giay (Marcos Rocha), Gómez (Murilo), Fuchs, Vanderlan, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Felipe Anderson (Mauricio ou Veiga), Estêvão, Paulinho (Facundo Torres) e Vitor Roque.

Outros jogos desta quinta-feira

Libertadores da América

– 18h: Nacional-URU x Internacional – ESPN

– 18h: Palmeiras x Bolívar-BOL – Paramount+

– 20h30: Flamengo x LDU-EQU – ESPN

Copa Sul-Americana

– 18h: Racing-URU x Corinthians – ESPN

– 20h30: Atlético-MG x Caracas-VEN – Paramount+

Campeonato Brasileiro – Série B

– 20h35: Ferroviária x Avaí – RedeTV e ESPN

Paulistão Feminino

– 16h: Bragantino x São Paulo – Record News, Space e Max

Com confrontos decisivos, a noite desta quinta promete fortes emoções para o torcedor brasileiro em diferentes competições.

