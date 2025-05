Santa Casa alega déficit de R$ 8 milhões por mês no atendimento de alta complexidade

Maior hospital do Estado prevê lançar ainda em 2025, curso de medicina como nova fonte de receitas

Em audiência pública realizada nesta segunda-feira (13), na Câmara Municipal de Campo Grande, representantes da Santa Casa escancararam a grave crise financeira enfrentada pelo hospital. Segundo os gestores da instituição, o déficit mensal gira em torno de R$13 milhões, além de R$ 8 milhões no teto do atendimento de alta complexidade. A curto prazo uma das medidas para solucionar o caso seria um novo contrato.

O diretor administrativo financeiro da Santa Casa, Reinaldo Romano, detalhou a situação da dívida da instituição, afirmando que são R$260 milhões em financiamentos acumulados ao longo dos anos para manter o hospital funcionando. “Só o pronto-socorro representa um déficit de R$26 milhões ao ano. Quando somamos todas as áreas, o déficit chega a R$56,7 milhões por ano”, revelou.

Ele explicou que os recursos vindos do SUS e os incentivos são insuficientes para cobrir os custos com médicos, enfermeiros, insumos e fornecedores. “Atrasamos os pagamentos, perdemos crédito com fornecedores e isso afeta diretamente o atendimento à população”.

A Santa Casa é o maior hospital do Centro-Oeste, com 744 leitos e 30 especialidades médicas. De acordo com o diretor de Relações Institucionais, João Carlos Marchezan, a instituição é responsável por 62% da alta complexidade realizada em Mato Grosso do Sul. Entre 2023 e 2024, o hospital liderou 40% das internações do Estado, sendo 62,1% na área de alta complexidade. “Nosso pleito é para cobrir custos, não para gerar lucro. Pagamos caro por medicamentos, próteses, profissionais e estrutura. O que pedimos é equilíbrio”, afirmou Marchezan.

Segundo ele, o aumento no número de atendimentos também pressiona as finanças. O pronto-atendimento adulto, por exemplo, teve crescimento de 3% em um ano (de 2023 para 2024), superando até os índices registrados durante a pandemia.

Por conta de toda falta de estrutura para os pacientes, o Ministério Público recomendou que o Governo do Estado repassasse R$25 milhões à Santa Casa como medida emergencial. Segundo os gestores, o valor será usado para quitar folhas salariais médicas e pagar parte dos fornecedores, mas não resolve o problema estrutural.

Para o vereador André Salineiro, que convocou a audiência, o objetivo foi entender com profundidade a crise e propor soluções. “A saúde não pode esperar. Precisamos sair daqui com um documento e ações concretas”, disse.

Ao questionar o diretor administrativo financeiro sobre a solução de curto prazo, o mesmo respondeu que seria necessário outro contrato. “Não queremos superávit para lucrar, mas sim para reinvestir e manter a qualidade do atendimento. É preciso justiça contratual”, concluiu.

Para obter mais verbas, a Santa Casa estuda novas fontes de receita, como a abertura de um curso de medicina já em 2025. “Buscamos alternativas para reduzir o déficit deixado pelo SUS”, afirmou Marchezan.

Suspensão no atendimento no Pronto Atendimento

Durante entrevista, nesta quarta-feira (14), a presidente da Santa Casa, Dra. Alir Terra, afirmou que a instituição ainda opera com limitações e apenas casos de emergência. “Estamos priorizando a assistência, mas a falta de insumos e o desequilíbrio econômico inviabilizam o atendimento integral. O que houve foi uma readequação, não um fechamento. Atendemos quem realmente está em risco de morte”, explicou. Para ela, o principal problema é o subfinanciamento do SUS, que não cobre todos os custos da cadeia de insumos e serviços.

A Santa Casa de Campo Grande anunciou, na sexta-feira (10), a suspensão temporária dos atendimentos no Pronto Atendimento Adulto e Infantil. A medida restringe o recebimento de novos pacientes, salvo em casos específicos. A decisão foi motivada por um desabastecimento grave de insumos no centro cirúrgico, que inviabiliza a realização de procedimentos e compromete a segurança dos atendimentos. O hospital alega o risco iminente de desassistência grave aos pacientes e até óbitos.

Todos os pacientes que derem entrada na unidade estão sendo analisados previamente pelo Núcleo Interno de Regulação, em conjunto com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde). No Pronto Atendimento adulto, estão sendo recebidos os casos de infarto agudo do miocárdio com supra de ST e emergências de neurocirurgia. No caso das crianças, o atendimento se restringe à emergências neurocirúrgicas e casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), em função do atual surto respiratório na cidade.

Ao jornal O Estado, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), informou que foi comunicada pela direção da Santa Casa sobre a restrição temporária no atendimento. “A Sesau reforça que nenhum paciente ficará desassistido. Os casos que necessitam de atendimento estão sendo redirecionados para outras unidades hospitalares, garantindo a continuidade e a segurança no cuidado à população”, disse a secretaria.

Conta antiga

Nos últimos meses, diversos setores da Santa Casa paralisaram os atendimentos por falta de recursos, profissionais e materiais. Além disso, o hospital acumula dívidas e move uma ação contra a Prefeitura de Campo Grande, cobrando R$46 milhões em repasses supostamente não realizados durante a pandemia.

Apesar do recente aditivo de R$20,6 milhões anunciado pela prefeitura para socorrer a instituição, os problemas persistem. O crescimento da folha de pagamento tem consumido o orçamento do hospital, enquanto os repasses públicos não acompanharam esse aumento.

Por Inez Nazira

