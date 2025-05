Funsat oferce 1.689 vagas nesta quinta-feira (15)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 1.689 vagas nesta quinta-feira (15) e cerca de mil destas oportunidades será em recrutamento imediato na parte da manhã no projeto Emprega CG que acontece nas Moreninhas. A Agência localizada na Rua 14 de Julho opera normalmente com diversas chances de encaminhamentos.

As oportunidades são para: agente rodoviário (1 posto), ajudante de eletricista (1 posto), alimentador de linha de produção (16 postos), atendente de lanchonete (100 postos), estoquista (2 postos), operador de caixa (193 postos), além de dez anúncios para operador de Telemarketing Ativo. Lista de sete destaques dos chamados de “perfil aberto”, que não exigem experiência para a contratação, segundo o órgão.

Do quadro geral de vagas também são oferecidos postos de: açougueiro (25 postos), analista administrativo (1 posto), atendente de padaria (19 postos), auxiliar de cozinha (10 postos), auxiliar de faturamento (1 posto), churrasqueiro (1 posto), encanador (2 postos), garçom (7 postos), repositor em supermercados (210 postos) e também duas vagas de trabalhador volante da Agricultura.

O recrutamento exclusivo ao público PCD (Pessoa com Deficiência) informa prioridade em encaminhamentos de 19 das oportunidades: agente de saneamento (1), assistente administrativo (6), atendente de lojas e mercados (2), auxiliar administrativo (2), auxiliar de linha de produção (1), porteiro (1), repositor em supermercados (5), vendedor interno (1).

Por Prefeitura de Campo Grande

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram