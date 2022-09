Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

A sexta começa com sinal de transformações top, arianes. Se depender dos astros, seu signo tende a se mostrar mais sensível e emotivo com as pessoas. De quebra, os negócios devem ir de vento em popa, sobretudo se atua com as finanças dos outros. Seu jeito dedicado pode te render ótimos frutos. Esbanjando criatividade, há boas chances de mudar sua situação profissional e ter sucesso. prepare-se pra subir na vida! – amém que fala, não é? Com a entrada da Lua em Sagitário, tudo indica que irá valorizar mais a sua liberdade – errado não tá! Se está na pista, há chance de iniciar um lance a distância. Com o seu amore, há sinal de aventuras e descontração.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Seus desejos devem ficar acesos e tudo indica que não vai dormir no ponto. Sua imaginação tá em alta – aproveite! Você tende a mostrar sensibilidade, facilidade em fazer contatos e dedicação, o que promete favorecer os relacionamentos pessoais e profissionais. Os astros te incentivam a observar e avaliar suas relações. O resultado? Há sinal de aprendizados e transformações importantes. Se está só, um crush experiente e imaginativo talvez desperte interesse. A união tende a ficar bem gostosinha.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Geminianos amados, o cenário astral é bastante favorável para o seu signo melhorar o status na profissão. Aposte na sua sensibilidade, criatividade e inspiração, que estão em alta. Há boas chances de ter sucesso no trabalho, com destaque para área ligada a artes, associações, publicidade, vendas ou comércio. Na saúde, sinal de transformações incríveis. Técnicas de relaxamento, mudanças na alimentação e desapegar do que não tem importância tendem a trazer excelentes resultados para o corpo e mente. Ótimas promessas no amor! Se está na pista, sua barra de notificação tem tudo pra bombar. Já com o momozim, aguarde muita descontração, aventuras e boas risadas.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Se depender dos astros, seu signo vai sextar sextando! É que o céu ativa seu lado inspirado, sensível e sábio, e aí você tem tudo pra se dar bem logo pela manhã. Preste atenção nos seus sonhos e sinais à sua volta, afinal sua intuição deve ficar poderosíssima. Aguarde boas transformações em suas relações. Sua criatividade tá em alta e você pode brilhar em associações e contatos profissionais. Já nos relacionamentos pessoais, os sentimentos tendem a se aprofundar. Se busca um love, seu jeito mais comunicativo e animado talvez desperte o interesse de alguém do trabalho. Com o mozão, uma energia otimista deve pintar e te fazer levar as coisas menos a sério.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Sextou com transformações, mas tudo indica que serão ótimas! Trabalho ligado com as finanças de outras pessoas ou negócio familiar recebe influências maravilhosas dos astros. Sua sensibilidade e criatividade têm tudo pra crescer. Há boas chances de resolver problemas cabeludos no trabalho e ver seu esforço ser recompensado. A saúde está numa boa e talvez alcance a cura de um perrengue. Prepara o coração, Leão, meu reizinho, pois há sinal de muito amor e prazer! A Lua entra no seu paraíso astral e deve ser fácil envolver o crush com sua boa lábia e jeito agitado. Já tem um mozão? Seu lado aventureiro dá as caras e você pode experimentar coisas novas a dois.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Bora que a sexta começa maravilinda, coleguinha de Virgem. Os astros destacam a sua emotividade e tudo indica que irá se expressar com mais sensibilidade. Além de se relacionar numa boa com todo mundo, há sinal de ótimos contatos profissionais. Pra ficar ainda melhor, o céu avisa que você deve nadar na sorte e há boas chances de se dar bem. Aproveite a maré boa pra fazer um joguinho, participar de um sorteio ou rifa. A Lua dá a maior força pra você se livrar de enroscos e se aventurar mais no amor. Pode conhecer alguém que é o seu número numa festa ou reunião familiar. Se já encontrou sua cara-metade, talvez conte com o apoio e maior dedicação do mozão.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Meninos e meninas de Libra, a previsão pra hoje é de chuva de dinheiro! Amém que fala, não é? Tudo graças aos astros, que destacam o seu jeito inspirado, criativo e perfeccionista. Mais sensível ao que rola à sua volta, seu signo pode ter ótimas ideias e idealizar projetos vantajosos. Prepare-se pra encher o bolso! No lar, há sinal de transformações muito boas. Tudo indica que irá conquistar segurança material e estabilidade na relação com os parentes. No romance, seu entusiasmo tende a crescer. Aguarde um papo sincero e gostosinho e com o mozão. Se está na solteirice, o bate-papo com o contatinho tem tudo pra ficar mais animado e íntimo.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Partiu arrasar, migos e migas de Escorpião! Além de contar com altas doses de criatividade e imaginação, você tende a se mostrar mais receptiva(o). Aí deve ter facilidade pra se relacionar com as pessoas e fazer contatos. Os astros mandam avisar que o seu poder de comunicação tá muito on e seu talento com as palavras tende a crescer. Tudo indica que será mamão com açúcar expressar suas ideias, convencer os outros e vender seu peixe. Se busca um amorzinho, há chance de pintar alguém que te deixe à vontade e a fim de se amarrar. Com o seu love, seu signo talvez fique menos ciumento e um tiquinho mais desapegado, o que deve fazer um bem danado pra união.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Alô, alô, Sagitário! O dia começa com o seu signo mais sensível, inspirado e idealista. Trabalhar só ou o mais longe possível de colegas e chefes tem tudo pra fluir melhor. Ótimas chances de sucesso, sobretudo se faz home office, toca um empreendimento próprio de casa ou atua num negócio familiar. Nas finanças, os astros trazem notícias ma-ra-vi-lho-sas: chegou a hora de tirar o pé da lama! Afinal, você conta com criatividade e habilidades de sobra pra ganhar mais dindim e nadar na fortuna. Se já se amarrou, tende a usar sua imaginação pra lá de fértil pra agitar as coisas e deixar a relação mais interessante. Tá na pista? Os contatinhos devem bombar.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Sextou com os astros levantando a sua bola, bebê! Tudo indica que o seu signo estará cheio de ideias criativas, contará com capacidade para compreender melhor as coisas e terá maior facilidade para se relacionar com colegas de trabalho e amigos próximos. À tarde, há sinal de transformações emocionais, mas talvez sejam pra melhor. Há sinal de mais harmonia e boas chances de renovar suas relações, sobretudo amizades. Fazer mudanças em alguns planos e sonhos podem trazer excelentes resultados. No romance, uma vibe de descontração deve pintar e te levar a relaxar mais, ficar mais otimista e maneirar na seriedade. Se está só, há chance de rolar um romance secreto.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Se depender dos astros, o caminho estará livre para alcançar o sucesso, coleguinha. Com muitas ideias originais e criativas na carreira, você tem tudo pra ganhar uma boa grana no seu emprego ou atrair mais dindim para o seu negócio. À tarde, há sinal de transformações sensacionais na profissão. O interesse pelo seu trabalho tende a crescer e você tem tudo para ganhar o reconhecimento da chefia. Tem um mozão e está a fim de renovar a relação? O sinal tá verdinho pra se aventurar mais e agitar o clima a dois. Se está curtindo a solteirice, pode pegar sem se apegar. Boas chances de rolar romance com alguém do seu círculo de amizades.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Peixes, meu consagrado, você deve sextar com tudo! Seu lado inspirado, idealista e criativo vem à tona e pode proporcionar ótimas ideias pra ampliar seus horizontes. Ouça sua intuição, que está poderosíssima! Os astros anunciam transformações txóp em suas relações, sobretudo com amigos. Tudo indica que suas amizades irão se aprofundar e você irá atrair bons aliados, inclusive de longe. Talvez receba a ajuda pra realizar um sonho. Se está só, seu jeito mais otimista e aventureiro pode te render vários crushes. Bate-papo com colega de profissão pode desenrolar e virar envolvimento. Com o love, sua imaginação será uma ótima arma pra tirar a relação da mesmice.

Confia as previsões para o seu signo dos outros dias.

