Palmeiras empata com atlético e permanece na vice-liderança

Atlético-MG e Palmeiras empataram por 1 a 1 neste domingo (28), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi movimentada, com polêmicas e golaços. Pavón fez um golaço para o Galo, em bela arrancada no fim do primeiro tempo, e Dudu deixou tudo igual no início da etapa final.

O resultado acaba sendo melhor para o Verdão, que impede a ultrapassagem do Galo no confronto direto e se segura na vice-liderança da Série A. Mais quem mais gostou da igualdade em Belo Horizonte foi o ponteiro Botafogo, que agora abriu 5 pontos de vantagem na 1ª colocação.

O Atlético-MG é o quarto colocado com 14 pontos. A equipe de Eduardo Coudet teve uma sequência de três vitórias seguidas no Brasileirão interrompida.

Como foi a partida

O confronto entre Palmeiras e Atlético-MG foi marcado por intensidade e disputas acirradas, porém com escassas oportunidades de gol durante o primeiro tempo. O Verdão começou pressionando e teve um gol anulado de Rony.

O Galo, sentindo-se acuado, tentou diminuir o ritmo do adversário por meo dasfaltas, conseguindo aos poucos esfriar o ímpeto do jogo. O time teve sua primeira chance de assustar com Battaglia, mas Weverton, goleiro do Palmeiras, fez uma defesa salvadora.

Na segunda oportunidade, o Atlético-MG não desperdiçou. Pavón, com uma jogada brilhante, marcou um belo gol para a equipe da casa nos minutos finais do primeiro tempo. Ele deixou Gómez e Luan para trás e finalizou com maestria, deslocando Weverton com categoria.

O segundo tempo começou com o Palmeiras retomando o ímpeto e logo conquistando o empate através de Dudu. Foi Artur quem recebeu na linha de fundo, cruzou com precisão com sua perna direita e colocou a bola na cabeça do atacante, que apenas empurrou para o gol.

Com o placar igualado, o Atlético-MG intensificou sua pressão sobre a defesa do Palmeiras e passou a ter maior posse de bola. Hulk, com um chute bloqueado pela zaga, e Rubens, com uma investida pela linha de fundo, ameaçaram a solidez defensiva do time verde.

O Atlético-MG assumiu o controle do jogo, e Igor Gomes teve a oportunidade de garantir a vitória no final, porém desperdiçou-a.