Jorge & Alisson : Uma história de sucesso no mundo da música sertaneja

A dupla sertaneja Jorge & Alisson tem conquistado cada vez mais espaço no cenário musical com sua identidade própria e canções marcantes. Desde o início de sua jornada em 2019, eles têm surpreendido o público e ganhado destaque por sua qualidade musical e carisma no palco.

Em uma entrevista exclusiva para o jornal O Estado, a dupla Jorge & Alisson compartilhou seus pensamentos sobre o caminho percorrido até o momento e o que os diferencia na indústria da música. Eles acreditam que, ao oferecerem algo único e autêntico, conseguem atrair a atenção do público de forma consistente. A dupla ressalta que a música é um espaço amplo, não se tratando de uma competição, mas sim de encontrar seu próprio caminho. A persistência, aliada à qualidade de trabalho e à identidade musical, é o que os diferencia dos demais artistas.

O encontro que deu origem à dupla aconteceu no camelódromo da cidade de Campo Grande – MS, onde ambos tinham boxes de comércio e já se conheciam de vista. Alisson, que já possuía experiência na música como violonista freelancer, e Jorge, integrante de uma antiga dupla, decidiram unir suas habilidades e começaram a cantar juntos. A afinidade musical entre eles era evidente, e em pouco tempo surgiram oportunidades para se apresentarem em diversos locais.

O primeiro show oficial da dupla marcou o início de uma estrutura mais sólida para Jorge & Alisson, mesmo sem terem um nome definido na época. A partir desse momento, foram convidados para fazer participações em diversos eventos, ganhando cada vez mais visibilidade. No entanto, o surgimento da pandemia interrompeu temporariamente seus planos.

Determinados a não parar, durante o período de isolamento social a dupla se dedicou a dois projetos musicais: “Recaída Não É Volta” e “Coração de Bebu”. Mesmo enfrentando desafios, Jorge & Alisson voltaram com força total após o período de restrições, realizando eventos particulares e consolidando sua presença nos palcos.

Um marco significativo na carreira da dupla ocorreu recentemente com a gravação de seu primeiro DVD em Goiânia. O lançamento está previsto para o próximo mês e promete encantar os fãs com músicas que representam a identidade musical de Jorge & Alisson. Uma das faixas de destaque é “Recaída Não É Volta”, que também nomeia o projeto e traz uma abordagem lírica voltada para o romantismo e a vida noturna.

Questionados sobre suas influências musicais, Jorge destacou Cristiano Araújo como uma grande referência, ressaltando sua capacidade de transmitir emoção no palco. Para Alisson, Hugo & Guilherme são uma inspiração forte. Essas influências combinadas resultam em uma roupagem musical única para a dupla, que busca um equilíbrio entre o arrocha, batidas marcantes e até mesmo baladas com voz e piano.

O diferencial de Jorge & Alisson no cenário musical do Mato Grosso do Sul, estado conhecido pelo sertanejo e por abrigar várias duplas renomadas, está na identidade própria que eles construíram. Eles acreditam que não se trata de serem melhores ou piores do que os outros, mas sim de serem diferentes e autênticos em seu trabalho. Acreditam que a persistência, a qualidade musical e a busca pela excelência são fundamentais para se destacarem no meio artístico.

Jorge e Alisson têm recebido composições de outros artistas, mas também escrevem suas próprias músicas como um passatempo. Eles acreditam que as canções que compõem devem refletir sua identidade musical e, por enquanto, optaram por focar em executar e gravar as composições recebidas, que se encaixam perfeitamente em seu estilo.

Quando questionados sobre sua identidade musical, eles destacam que sua proposta busca trazer uma roupagem nova ao sertanejo, com letras que abordam o romantismo e a bebida. Seu estilo é marcado por batidas envolventes, arrocha e até mesmo uma música com voz e piano. A versatilidade é uma de suas características, visando atrair e conquistar diversos públicos. Eles afirmam que o destaque não está em ser melhor que os outros, mas sim em ser diferente no seu trabalho, eles têm conquistado o público com sua proposta musical autêntica e cativante.

Quando questionados sobre os marcos em suas carreiras até o momento, Jorge e Alisson mencionam dois momentos significativos. O primeiro é a gravação do DVD em Goiânia, um projeto que representa um passo importante em sua trajetória musical. Além disso, eles destacam a realização de seu primeiro clipe com uma música autoral desde o início de suas carreiras. Essas conquistas mostram que a dupla está avançando no caminho certo, com o apoio e incentivo de pessoas como seu assessor e sócio investidor, Paulo Medina.

Jorge e Alisson enfatizam que a credibilidade do trabalho da dupla foi construída por meio de muito trabalho de qualidade. Eles prezam pela excelência musical e aprimoram constantemente sua performance, buscando se destacar nos locais onde se apresentam. Ao cativarem o público e ganharem visibilidade, conquistam a atenção de produtores e a mídia, o que fortalece sua imagem e notoriedade na indústria musical. Além disso, a dupla está investindo nas mídias digitais para levar seu trabalho além das fronteiras do Brasil.

O próximo grande evento de Jorge & Alisson é o lançamento do DVD no Divina Choperia, localizada na rua 7 de Setembro, 2397 – Centro, a partir das 19 horas. Será uma oportunidade para os fãs conferirem as novas músicas e se encantarem com a performance envolvente da dupla.

Jorge e Alisson estão trilhando seu caminho com determinação e amor pela música. Eles valorizam cada conquista alcançada e agradecem o apoio do público que os acompanha nessa jornada. Com sua identidade própria e uma proposta musical marcante, a dupla promete continuar encantando o público e conquistando cada vez mais espaço na indústria da música sertaneja.