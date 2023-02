Motociclista morre após atropelar pedestre

Regina Celia, de 53 anos, faleceu na tarde desta última quarta-feira (15) após ficar internada em estado grave decorrente de um acidente de motocicleta. Ela foi encaminhada à Santa Casa de Campo Grande em estado grave após atropelar um pedestre em Aquidauana, município localizado a 125 km da capital.

Conforme apuração do jornal O Pantaneiro, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por volta das 0h20 de quarta-feira (15), para socorrer uma mulher e um homem que haviam ficado feridos após um atropelamento, na rua Giovane Toscano de Brito, no bairro Alto.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a condutora da motocicleta inconsciente, com sangramento na cabeça, com suspeita de traumatismo craniano e afundamento de crânio, de acordo com o jornal da região.

Regina foi socorrida e encaminhada pelo Samu para o pronto-socorro da cidade. Devido a gravidade dos ferimentos, ela foi levada para Santa Casa, em Campo Grande, onde morreu na tarde de ontem (15).

O pedestre, que não teve a idade e a identidade divulgadas, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Com informações do jornal O Pantaneiro

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: