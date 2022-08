São Paulo enfrenta Flamengo pelas semis da Copa do Brasil; confira prováveis escalações

O São Paulo enfrenta hoje o Flamengo pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, no Morumbi, às 21h30 (Brasília). Com uma sequência de vitórias, o rubro-negro chega como favorito para o duelo, entretanto o tricolor paulista promete lutar até o fim por uma vaga na final.

Vamos juntos! Começa a batalha por vaga na final! Hoje tem São Paulo! São Paulo x Flamengo

🏟 Morumbi

⏰ 21h30

🏆 @copadobrasil 📺 Globo, Sportv e Premiere

SPFCtv — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 24, 2022

O São Paulo chega com dois focos principais em mente: conquistar o título inédito e a premiação milionária. Caso erga a taça – pela primeira vez em toda a sua história – pode embolsar mais de R$100 milhões para seus cofres. Para isso, o clube conta com a ajuda da torcida que é um diferencial nessa temporada. O time venceu os nove jogos de mata-mata que fez em casa neste ano e tem média superior a 43 mil torcedores em partidas do tipo.

Já o Flamengo chega como o bicho-papão do futebol brasileiro. Com Dorival Junior, o clube acertou seu elenco estrelado e promete vir forte nas três competições que disputa. O rubro-negro não perde desde 10 de julho, quando os reservas foram derrotados para o Corinthians por 1 a 0 na Neo Química Arena. De lá para cá, foram 10 vitórias e dois empates em 12 jogos – sendo um desses triunfos em cima do próprio São Paulo por 2 a 0, no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube vai em busca do tetracampeonato da Copa do Brasil.

Rogério Ceni tem problemas na zaga. Miranda está suspenso e não joga hoje. Luizão, um jovem zagueiro da base, seria a opção imediata, porém sua não escalação no último jogo trouxe dúvidas da escalação. A outra opção do técnico é abandonar o esquema de três zagueiros. Dessa forma, a zaga seria Diego Costa e Léo.

Prováveis escalações para São Paulo x Flamengo

São Paulo

Sem contar com o veterano Miranda, suspenso pela expulsão diante do América-MG nas quartas de final, Rogério Ceni sugeriu no último fim de semana que pode até mudar o esquema de jogo são-paulino para encarar o Flamengo. Acostumado a usar três zagueiros, o treinador pode abdicar de um para reforçar o meio-campo com Patrick. Caso opte pelo trio, Rafinha ou Luizão podem surgir como opção ao lado de Diego Costa e Léo. O treinador perdeu de última hora Gabriel Neves, com um problema no tornozelo. Time provável: Jandrei; Rafinha (Patrick), Diego Costa e Léo; Igor Vinicius, Pablo Maia, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Reinaldo; Luciano e Calleri. Flamengo Para a partida de hoje, Dorival Júnior lançará a campo o time titular já conhecido pela torcida para a disputa de copas. Vidal, que esteve entre os 11 iniciais no jogo de semana passada, contra o Athletico-PR, começará no banco, já que Thiago Maia cumpriu a suspensão. David Luiz também retorna da punição. Time provável: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel e Pedro.