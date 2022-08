Ex-presidente da Cassems, Lauro Davi é candidato pela saúde mais eficiente

O pedagogo, advogado e mestre em educação Lauro Davi (PSB), se candidata por uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul como deputado estadual, após ter sido eleito em 2010 com mais de 18 mil votos, Davi foi presidente da Cassems por 10 anos e acredita saber a base e o “norte” para a saúde no Estado.

Durante o mandato de 2010 a 2014, Lauro participou da CPI (Comissão parlamentar de inquérito) da saúde, onde teve a “oportunidade de ver que Mato Grosso do Sul possui uma gestão pouco preparada, muito política e sem compromisso com o povo.” O número eleitoral de Lauro Davi é 40.789.

“A saúde tem que melhorar muito, primeiro na questão de facilitar o acesso à população. O segundo ponto é a questão dos recursos de saúde do estado, que fica muito a cargo de cada município, pois existem municípios que não pagam nada no cotidiano, e assim nada anda”, avalia o candidato.

“O Estado precisa fazer um projeto para MS sem nenhuma desigualdade. O terceiro aspecto é a questão de desafogar filas de espera e atendimento, existem vários postos de saúde, várias Upas (Unidades de Pronto Atendimento), Centros de Saúde, mas não tem funcionários. Se na Capital já é uma realidade, no interior é bem pior”, conta.

“Levamos a bandeira para que o Estado seja mais atuante no quadro da saúde dos municípios. Temos uma secretaria dispendiosa, sem ter grandes coisas e que agora está abrindo suas portas. Os hospitais estaduais que temos é em Campo Grande, Ponta Porã e eo recém inaugurado em Três Lagoas. Portanto, acredito que o Estado deveria ter, pelo menos, um grande hospital em cada microrregião do estado”, defende Lauro.

O candidato do PSB quer ser eleito para poder discutir emendas para a saúde e uma série de projetos, segundo ele. “Pensaremos em projetos para levar a assistência social nas escolas e nas creches, que o Estado deveria oferecer. Os recursos municipais para atender a população, não dá conta.”

“Principalmente dar atenção para a saúde mental e ocupacional, preparando o jovem e distanciá-lo do contato com drogas e a marginalidade, criando projetos espalhados pelo Estado promovendo cultura e o esporte, para que ele se integre na sociedade”, completa.

De olho no desenvolvimento

O candidato acredita que os deputados estaduais têm a obrigação de lutar pelo desenvolvimento do Estado e o fim da fome nas regiões carentes. “O mercado gera renda, saúde, emprego e demais outras áreas. Temos que discutir e ampliar o acesso à agricultura familiar, colocando comida na mesa das famílias carentes.”

“O agronegócio está bem e já esta no caminho certo, tem que continuar assim. Mas na questão da agricultura familiar, o Estado não tem dado muita assistência e também não discute a questão da fome”, conclui Davi.

Campanha pela saúde

Durante a entrevista, o candidato do PSB contou como está trabalhando no interior do Estado. “Já visitei Coxim, Paranaíba, Três Lagoas, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Aquidauana, Corumbá e Campo Grande. Nestas 10 cidades, visitamos pelo menos uma vez na campanha e fomos muito bem recebidos.”

“Estamos com a política de entrar nessa candidatura com duas pessoas vinculadas a Cassems, eu para o cargo de deputado estadual e a Lilian PSB para o cargo de deputada federal com o número eleitoral 40400”, conta.