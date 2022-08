Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Logo cedo, você vai encontrar segurança e aconchego na companhia da família. Se estava pensando em iniciar uma reforma ou terminar algumas tarefas em casa, a manhã será o melhor período para cuidar de tudo. Mas a melhor notícia fica por conta da mudança da Lua para o seu paraíso astral, bebê! Além de trazer à tona seu lado mais criativo, as estrelas também favorecem novos contatos e qualquer trabalho que tenha ligação com comunicação, educação ou com o público em geral. Seu charme estará a mil por hora e você tem tudo para fazer o maior sucesso na conquista. Curtir um programa mais animado com o mozão, ou dar um rolê romântico por aí, pode ser uma ótima escolha.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Esta quarta começa a mil por hora e você pode ter muitas ideias interessantes logo cedo. Compartilhar isso com os colegas pode ser o início de um projeto interessante e totalmente novo, além de abrir novas oportunidades de expandir seus contatos. Mas a Lua se muda para Leão ainda pela manhã, colocando a família e os assuntos de casa em destaque. Quem trabalha com alguém da família, ou em home office, tem mais chance de encher o bolso e fechar bons negócios hoje. Não é o seu caso? Então, aproveite para dar uma atenção especial ao seu cantinho. Pode curtir momentos fofos e aconchegantes em casa ao lado do mozão. Mas a paquera promete mais novidades pela manhã – adiante os contatinhos.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Você começa o dia com boas perspectivas de encher o bolso, meu cristalzinho, nem que seja preciso ralar dobrado ou assumir um trabalho extra. Se precisa de dinheiro, pode contar com a ajuda da família — e vice-versa. E com a Lua de mudança para Leão, seu lado comunicativo vai dar as caras com força total, Gêmeos! Um bom papo, combinado com o seu raciocínio rápido, pode fazer maravilhas no trabalho e abrir muitas portas. A vida social também sai ganhando e pode se divertir com amigos e pessoas próximas. E com seu jeito animado, tanto o romance quanto a conquista vão sair ganhando. Dê uma chance a alguém que acabou de conhecer se o seu coração estiver vago.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

O dica começa mais descontraído e você pode fazer contatos importantes ou influenciar os outros com suas ideias. Ótimo astral para agendar reunião ou encontro com colegas ou clientes, mas adiante seus planos, bebê. É que a Lua entra em Leão mais tarde e promete melhorar as finanças, sinal de que seu planos devem render uma grana mais cedo ou mais tarde. Só evite contar isso pra todo mundo: agir discretamente será o segredo do sucesso hoje! Tá na pista? Nesse caso, explore sua autoconfiança logo cedo – tomar a iniciativa fará toda a diferença na paquera. Uma dose extra de charme ajuda a dar aquela animada no romance, mas controle a possessividade mais tarde.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Talvez as coisas comecem um pouco devagar nesta quarta, mas se ouvir sua intuição, conseguirá dar conta de qualquer coisa que aparecer pela frente. E, se depender das estrelas, pode até pintar uma grana que não estava esperando. Preste atenção ao seu redor para não perder uma oportunidade, bebê. Ainda pela manhã, a Lua se muda para o seu signo e renova seu ânimo, Leão! Aproveite essa energia para cuidar de alguns assuntos pessoais que ficaram pelo caminho. A companhia dos amigos também conta com vibes maravigolds, seja para você se divertir e esquecer os problemas, ou para conhecer novos contatinhos. Seu jeito original e encantador vai deixar o mozão babando.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

O trabalho pode trazer surpresas e, se tiver coragem para se arriscar mais, pode se surpreender com os resultados. Mas procure adiantar seus planos, porque o dia pode ficar mais arrastado com a entrada da Lua em seu inferno astral no final da manhã. A boa notícia é que, mesmo que as coisas demorem um pouco para acontecer, ainda há boas chances de você causar uma ótima impressão e ganhar alguns pontos no serviço. Alguns ajustes discretos no visual também podem render elogios. Se está sonhando com um novo amor, saiba que a paquera tem mais chance de surpreender na parte da manhã. Mas talvez as coisas fiquem mais tranquilas no romance, o que não deve ser um problema.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Você começa o dia com foco de raio laser no trabalho, Libra, e pode usar sua intuição para abrir caminho e subir na hierarquia. Aproveite a manhã para fazer planos a longo prazo porque você vai enxergar as coisas com mais clareza. Depois, com a Lua iluminando Leão, é o seu lado sonhador e altruísta que dará as cartas. O astral é perfeito para expandir suas relações, cultivar novos contatos e até pedir uma ajuda aos amigos se está planejando animar as vendas ou encontrar um novo emprego. Aliás, os amigos também vão desempenhar papel de respeito na vida amorosa, seja ajudando a afastar a rotina ou apresentando gente nova e interessante se está na pista. Vai fundo!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A manhã será ideal para fazer contatos e lidar com negócios à distância ou pela internet. E com a entrada da Lua em Leão ainda pela manhã, você ganha uma injeção de ânimo pra mergulhar no trabalho. Mostre todo o seu profissionalismo se quiser causar uma ótima impressão na chefia! Bora lá focar na sua ambição e desenvolver o seu lado sociável. Se está em busca de uma nova vaga ou quer voltar ao mercado de trabalho, pode ter boas novas na parte da tarde. Experiência com o visual deve render elogios. Alguém popular pode fazer seu coração bater mais rápido e a atração será gigante. Bom momento para fazer ajustes e planejar o futuro do relacionamento junto com o mozão.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O dia começa agitado e você pode aproveitar para fazer algumas correções ou ajustes. Pode fechar um bom negócio ou conseguir lucro logo cedo. A Lua entra em Leão ainda pela manhã e você pode ficar mais agitado, meu cristalzinho. Mas faça um esforço para manter o foco e direcionar esse pique para o trabalho se quiser brilhar hoje! Você pode se destacar ao lidar com cliente e unir forças com quem tem o mesmo objetivo. Aprender mais será divertido: explore sua criatividade e deixe a solidão bem longe. Há sinal de momentos divertidos e uma dose extra de paixão no romance. Um novo amor pode surgir quando menos espera, já que a distância não será mais um problema.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Cooperação e união serão as palavras chaves para você se destacar logo cedo, inclusive no trabalho, Caprica. Mas a Lua entra em Leão e avisa que mudanças estão a caminho e vão animar as coisas no trabalho. O astral é favorável para fazer alguns ajustes nos seus planos profissionais. Aliás, se anda sonhando com um novo emprego, essa é a hora de correr atrás dos seus interesses. A saúde sai ganhando se fizer alguns ajustes na alimentação ou em velhos hábitos que precisa abandonar. Tá sonhando com um novo amor? Para fisgar de vez o coração do crush, a dica dos astros é usar e abusar da sua sensualidade.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Tarefas rotineiras ou mais chatinhas podem ser finalizadas mais rápido pela manhã. Mas deixe a enrolação de lado e mergulhe no trabalho de verdade, tá? Logo a Lua se muda para Leão e destaca seu espírito cooperativo. A disposição para atuar em equipe pode abrir novas oportunidades no trabalho. É hora de buscar o equilíbrio na convivência com os colegas e melhorar a interação com clientes e com outras pessoas em geral. Os relacionamentos se destacam e você vai fazer sucesso nas redes sociais – jogue seu charme! Um rolo tem boas chances de se firmar de vez. Se já tem compromisso, pode comemorar: o romance estará protegido pelas estrelas.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Nesta quarta, diplomacia e um pouco de sorte prometem abrir novas portas. Aproveite para fazer uma fezinha – a sorte deve sorrir para você, meu cristalzinho! Mas com a Lua de mudança para Leão, o jeito é colocar seu foco no trabalho! Se você mergulhar nas tarefas e terminar tudo rapidinho, ainda vai sobrar disposição para curtir a família e o seu cantinho mais tarde. Que tal cuidar melhor de si mesma? Vale praticar exercícios físicos, por exemplo, ou iniciar aquela dieta nova, abandonar um hábito nocivo… Se anda de olho em alguém, melhor agir rápido e aproveitar as boas vibes da manhã. Depois o romance fica meio morno, tanto com o mozão quanto com um crush.

