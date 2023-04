São Paulo encara Ituano em estreia na Copa do Brasil

O São Paulo chega para o confronto embalado nesta retomada de temporada. Depois de três semanas sem entrar em campo, o Tricolor retornou às competições na última quinta-feira com vitória sobre o Tigre, na Argentina, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O Ituano não entra em campo há três semanas. O time do interior paulista perdeu para o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista no último dia 19 e, desde então, focou nos treinamentos para a sequência da temporada.

O jogo de volta será no próximo dia 25, em Itu. O São Paulo tem duas partidas pelo Brasileirão e uma pela Sul-Americana no meio do caminho. Já o Ituano entrará em campo duas vezes, ambas pela Série B.

Prováveis escalações

Ceni conta com dois retornos importantes para a estreia na Copa do Brasil. O zagueiro Diego Costa, recuperado de cirurgia, e o centroavante Calleri estão à disposição da comissão técnica. Os dois cumpriram suspensão na Argentina. Gabriel Neves, ausência contra o Tigre por dores no tornozelo, também trabalhou normalmente nos últimos dias.

Time provável: Rafael; Beraldo (Diego Costa), Arboleda e Alan Franco; Nathan (Rafinha), Méndez, Rodrigo Nestor e Michel Araújo; Wellington Rato, Calleri e David

O técnico Gilmar Dal Pozzo deve escalar o Ituano com a base do time que foi semifinalista no estadual, além da estreia de alguns dos reforços anunciados para o restante da temporada. O volante Marthã deve ser uma das caras novas a começar jogando.