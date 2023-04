Em homenagem a Delinha, MS agora tem Dia do Rasqueado

A Dama do Rasqueado agora é homenageada com uma lei em Mato Grosso do Sul: Dia Estadual do Rasqueado. Por meio da Lei Estadual 6.041/2023, publicada hoje (11), a cantora sul-mato-grossense Delinha terá uma data especial.

De acordo com a nova lei, a data deve ser celebrada, anualmente, todo dia 7 de setembro, data do nascimento da cantora Delinha – Delanira Pereira Gonçalves, que nasceu em 1936, em Vista Alegre, Distrito de Maracaju, conhecida em nosso Estado como a “Dama do Rasqueado”.

A data tem o objetivo de celebrar e manter viva as raízes culturais do Estado e homenagear a cantora, que era um ícode da musica sertaneja, com mais de 60 anos de carreira e que conseguiu alcançar o sucesso nacional. A data também entrará no Calendário Oficial de Eventos do Estado.