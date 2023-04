Secretaria da Juventude abre mais de 200 vagas para curso preparatório para o Enem

Estudantes que vão prestar o Enem 2023 (Exame Nacional do Ensino Médio) podem se inscrever no projeto [email protected] que ofertará curso preparatório gratuito em Campo Grande. O edital que regulamenta o programa foi publicado no Diogrande desta terça-feira (11) e será coordenado pela Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude).

Ao todo serão disponibilizados 240 vagas, que serão divididas em oito turmas no decorrer de 12 meses, as vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição.

O programa visa a preparação para o Enem e abordará matérias fundamentais para o Exame, como Matemática/ Raciocínio Lógico; Português/Redação; História e Atualidades; Química; Física e Biologia.

Para se inscrever é necessário comprovar os seguintes requisitos: Idade igual ou superior a 15 anos; Declarar residência no município de Campo Grande/MS; Apresentar no momento da inscrição documentos originais com foto (RG, CPF, Carteira de Trabalho). Candidatos menores de idade devem apresentar um termo de responsabilidade devidamente preenchido pelos pais ou responsável.

O edital estabelece ainda que para garantir a vaga os estudantes inscritos no programa devem ler e ter ciência do conteúdo deste edital; firmar, juntamente com o seu responsável legal, quando menor de idade, termo de responsabilidade e autorização para participação do programa; ser assíduo às atividades do curso e apresentando frequência mensal de no mínimo 75%.

Serviço:

As inscrições para participação nos cursos serão realizadas na sede da Secretaria

Municipal da Juventude, localizada na Rua Vinte e Cinco de Dezembro, n. 924, 3º andar, Jardim dos Estados. O horário de atendimento é das 08h até às 17h ou pelo telefone (67) 3314-3577.

