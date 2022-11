São Paulo e Inter se enfrentam por vaga na Libertadores e vice colocação

São Paulo e Internacional se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo representará encontro entre o quinto e o quarto melhor ataque da competição até aqui.

É um duelo direto decisivo para o Tricolor, que, com 51 pontos, ainda disputa um lugar no G-8 do Brasileirão. O time entra em campo como nono colocado, fora da zona de classificação para a Libertadores do ano que vem.

Já o Inter também não esta no clima de férias. O clube quer conquistar a vice liderança do Campeonato Brasileiro. Caso consiga, os gaúchos podem receber uma bolada, o que pode garantir um aumento nos orçamentos para a temporada 2023. O time gaúcho soma 67 pontos e pode sacramentar o segundo lugar com uma vitória, dependendo dos resultados de Fluminense e Corinthians neste meio de semana.

Prováveis escalações

Para isso, Rogério Ceni terá que lidar com a longa lista de desfalques. Além dos lesionados, não poderá ter Rafinha à disposição, já que o veterano estará cumprindo suspensão por conta da expulsão na última partida. Desta forma, o treinador terá que remanejar todo o seu esquema, tanto na zaga quanto na lateral. Isto porque com Diego Costa e Miranda lesionados, Rafinha estava sendo improvisado no setor.

Moreira e Igor Vinicius também são desfalques na lateral direita.

Time provável: Felipe Alves; Ferraresi, Luizão e Léo; Reinaldo, Pablo Maia (Gabriel Neves), Rodrigo Nestor, Patrick e Welington; Luciano e Calleri .

Já em relação ao Inter, Vitão segue na zaga para conter os avanços do São Paulo. Alan Patrick será o responsável pela organização da equipe. Alemão, apesar da seca de nove partidas, permanece no comando do ataque.

Time provável: Keiller; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Johnny, Carlos de Pena, Alan Patrick, Mauricio e Pedro Henrique; Alemão.

