Feirão de emprego têm diversas vagas para contratação imediata na Capital

O comércio de Campo Grande já começa a se preparar para as festividades de fim de ano, com isso diversos estabelecimentos estão com vagas abertas para contratação temporária. Para a viabilizar a colocação no mercado de trabalho a CDL (Câmara dos Dirigentes Lojista de Campo Grande) em parceria com a Funsat (Fundação Social do Trabalho) promove nesta terça-feira (8), um feirão com diversas vagas de emprego fixo e temporário.

O Feirão é realizado a partir das 8h, na sede da CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande). Durante o evento a equipe da Funsat estará presente e fará a seleção e encaminhamento dos currículos para as vagas disponíveis. Conforme a CDL também haverá um treinamento sobre como se portar na entrevista de emprego.

Presidente da CDL CG, Adelaido Vila explica que a iniciativa integra as ações que visam a retomada da economia.

“É um evento tradicional da CDL CG. Para este ano, temos grandes expectativas de conseguir com que aquele que busca uma oportunidade, possa encontrar no mercado de trabalho. O mercado varejista tem uma necessidade muito significativa de empregar mais pessoas. Percebemos que com o aquecimento do varejo, muitas vagas estão abertas à espera de novos trabalhadores”.

Serviço:

O Feirao de Empregos ocorre das 8h às 11h na sede da CDL Campo Grande, localizada na Rua Antônio Corrêa, 417, bairro Jardim Monte Líbano, na Capital.

