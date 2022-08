“Gestão é chave do sucesso” garantiu candidata a deputada Estadual

A empresária e vereadora de Três Lagoas, Sayuri Baez (Republicanos), esteve no programa do jornalista Rafael Belo no O ESTADO PLAY na última sexta-feira (5), e revelou que “Gestão é a chave do sucesso”, para alcançar seja lá qual for o seu objetivo, assim como na política.

Vereadora de primeiro mandato, Sayuri enfrenta os inúmeros desafios como vereadora independente, que dê fato fiscaliza, e agora abraçou a causa de colocar o seu nome à disposição do pleito como deputada estadual.

“Peço para a população e nossas mulheres olhar com carinhos e nos dar oportunidade. O lugar da mulher é aonde ela quiser. Eu sonhava em ser vereadora em contribuir dando o retorno de tudo de bom que a cidade me contribuiu e agora estou ampliando este sonho”, completou Sayuri.

Ela afirmou que está focada nos votos verdadeiros e visitará regiões como: Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e o Bolsão do Estado, devido o Estado ser muito grande não ter tempo hábil para visitar todos os Estados. “O deputado precisa prestar contas do trabalho dele de fiscalizar o Governo executivo e eu acredito hoje que todos tem acesso através das redes sociais e pretendo exercer um mandato a favor da população. Eu acredito na mudança, precisa da renovação. Quem já trabalhou trinta anos, vinte anos e contribuiu pode dar espaço para o novo.”, defendeu a candidata.

Confiante neste novo desafio de sua trajetória, ela afirmou que há nomes de mulheres competentes neste próximo pleito e fez um apelo, para que as mulheres votem conscientes em mulheres com boas propostas.

Políticas Públicas de inclusão efetivas, desenvolvimento em prol do Estado e da economia, fiscalização, além de oportunidade e geração de emprego, renda e capacitação são algumas das propostas defendidas por Sayuri.

Durante a entrevista contou um pouco de sua história de vida, suas experiências como empresária bem sucedida e falou de suas paixões como a aviação, assim trazendo o seu conhecimento e alguns projetos, já propostos por ela em favor da aviação no Estado. Confira a entrevista na íntegra.