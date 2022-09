São Paulo e Avaí se enfrentam em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro

Com apenas uma partida marcada neste domingo (25), o Campeonato Brasileiro coloca São Paulo e Avaí para se enfrentarem, a partir das 20h (horário de Brasília) no estádio do Morumbi, em São Paulo.

O Tricolor paulista ocupa a 13ª posição na tabela com 34 pontos, por isso chega pressionado ao confronto, já que está a apenas seis pontos da primeira equipe dentro do Z4 (o próprio Leão da Ilha).

Com objetivo de somar pontos e deixar a zona do rebaixamento, o Avaí chega focado para enfrentar um forte adversário dentro de casa,

“Só não podemos perder. Temos que somar pontos. Estamos com isso na cabeça, e vamos lá para que possamos somar ponto”, destaca o lateral Natanael.

Nessa partida, o técnico Lisca deve escalar Glédson; Kevin, Bressan, Rafael Vaz e Cortez; Mateus Sarará, Bruno Silva e Jean Pyerre; Pottker, Natanael e Bissoli.

A partida está prevista para às 20h (horário de Brasília) e será transmitida ao vivo pela Rádio Nacional.

Com informações da Agência Brasil.

