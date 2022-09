Sorvete: Nutricionista traz dicas para consumir sem culpa

Setembro é o mês do sorvete e seus variados sabores adoçam a vida dos apreciadores da sobremesa. No Brasil, essa data é celebrada no dia 23 de setembro e foi criada pela ABIS (Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes). A data ocorre, convenientemente, logo após o início da primavera (que momento bom pra comemorar com um sorvete, não é mesmo?!).

Para consumir a sobremesa sem culpa e de forma saudável, a professora do Curso de Nutrição da Estácio Marcella Tamiozzo traz informações importantes para aqueles que temem sair da dieta para mergulhar no prazer de um bom sorvete. Segundo a nutricionista, o sorvete industrializado contém açúcar em excesso e gorduras trans – que devem ser consumidos moderadamente por pessoas portadoras de diabetes e dislipidemias, além de aditivos como corantes e saborizantes artificiais.

“Somado a isso, a sobremesa tem o valor calórico bem elevado, desfavorecendo quem deseja perder peso. Os aditivos, como corantes e saborizantes, conhecidos na comunidade científica como neurotoxinas, podem causar danos ao cérebro e ao sistema nervoso. Além disso, também podem causar alergias, problemas intestinais e estomacais, quando consumidos em excesso. Claro, tudo isso se o sorvete for consumido em excesso e com frequência”, frisa Marcella.

Para quem não quer abrir mão de um bom sorvete ou gelato naqueles dias quentes de primavera ou verão, a professora apresenta algumas dicas importantes:

“Quando consumido moderadamente, o sorvete traz alguns benefícios para a saúde. Do ponto de vista nutricional, apesar da grande quantidade de açúcar e gordura e da presença de aditivos, ele é considerado um alimento bem nutritivo, sendo fonte de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas A, B1, B2, B6, C, D, E e minerais como cálcio e fósforo, entre outros”, afirma.

Marcella revela que as opções mais saudáveis são os sorvetes de frutas, preparados com água, sem adição de açúcar, que contêm menos gordura e calorias, pois, além de serem mais leves, ajudam na hidratação e podem ser consumidos por pessoas intolerantes à lactose.

Sorvete preparado em casa

Sorvete caseiro de morango – ingredientes

•2 bananas grandes congeladas

•1/2 xícara de morangos picados congelados

•100 ml de iogurte desnatado opcional (ou grego)

Modo de preparo

Congele a banana e o morango na noite anterior e em seguida coloque as frutas congeladas dentro de um processador de alimentos ou em um liquidificador. Por último, bata tudo até ficar cremoso.

Sorvete de banana fit – ingredientes

• 3 bananas-nanicas congeladas

• 1 colher de sopa de pasta de amendoim

• Nibs de cacau e amêndoas trituradas a gosto

Modo de preparo

Congele as bananas cortadas em rodelas durante 2 a 3 horas, tire as frutas do congelador no momento de preparar a receita. Coloque as bananas congeladas no liquidificador ou processador com a pasta de amendoim e bata até ficar cremoso. Em seguida acrescente os nibs à massa

