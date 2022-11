Terça Otaku: hoje vamos aprender a fazer gyoza

Nesta Terça Otaku, vamos aprender a fazer um famoso “pastelzinho oriental”, o gyoza (ou guioza). Originalmente, este prato surgiu no meio da culinária chinesa, mas ficou popular mesmo em todo o Japão.

Na China, é conhecido como Guioza ou Jiaozi e pode ter vários recheios e formas de fazer. Já no Japão, o recheio é basicamente de carne de porco picada, repolho, cebolinha, alho e gengibre, bem basicão.

E como a gente gosta de comer bem sem ter muito trabalho, hoje nós escolhemos fazer a versão japonesa, então vamos para o que importa:

Ingredientes

Massa

– 1 xícara e ½ de farinha de trigo;

– Cerca ce ½ xícara de água;

– Farinha pra polvilhar a mesa e a massa.

Dica: a massa de gyoza pode ser comprada, então você não precisa fazer esta parte.

Recheio

– 250g de lombo/filé de porco (pode ser substituído por legumes ou frango);

– 2 colheres de shoyo;

– 1 colher de vinagre de arroz;

– 3 colheres de óleo de gergelim torrado não precisa ser torrado, mas é o melhor);

– Sal;

– Pimenta do reino;

– 2 dentes de alho, picados e amassados;

– 2 colheres de sopa de cebolinha picada;

– Gengibre ralado (opcional);

Modo de preparo

Massa

– Misture uma pitada de sal na farinha e acrescente água aos poucos até atingir a consistência e não grudar mais nas mãos (se colocar demais de água ou farinha, é só compensar com o outro);

– Enrole a massa em um plástico e deixe descansar por 30 min;

– Após esse tempo, jogue farinha em uma superfície (mesa ou pia) para abrir a massa;

– Pegue pedaços médios da massa, estique com um rolo até ficar bem fininha (mas não finas demais pois ainda precisa rechear);

– Depois de esticar, corte as rodelinhas com mais ou menos 10 a 12 cm de diâmetro ou maior, tudo depende do que você deseja (pra facilitar, você pode usar um copo);

– Ao ir cortando, enfarinhe os dois lados, senão elas vão grudar.

Recheio

– Corte o porco (ou o recheio que escolheu) em pedaços pequenos (se você tiver um processador o processo se torna mais fácil);

– Tempere a carne com o shoyo, alho, óleo de gergelim, vinagre, cebolinha e uma pitadinha sal e pimenta, e reserve;

Comece a rechear

– Pegue uma quantidade do recheio que você consiga fechar o pastel (Cuidado: não pegue muito, pois tem o risco da carne não cozinhar bem);

– Passe um pouquinho de água na borda da massa para te ajudar a fechar o pastel;

– Para fritar, pegue uma panela de fundo largo e não muito fina e espalhe o suficiente de óleo para cobrir o fundo;

– Frite levemente cada lado até ter certeza que cozinhou bem (Cuidado: se fritar por muito tempo pode grudar na panela e endurecer a massa);

– Assim que estiverem douradinhos, jogue cerca de 1 copo e ½ de água na panela, e deixe no fogo por mais 4/5 minutos com a tampa fechada, até a água quase secar, dessa forma o gyoza vai cozinhar no vapor;

Dica: você pode fazer a tradicional dobra do gyoza ou então, apenas fechar como um pastel, fica a sua escolha. A massa vai cozinhar também, então preste atenção se ela está molinha antes de tirar, caso tiver dura ainda é só jogar mais um pouco de água e tampar de novo.

Receita retirada do blog Suco de Mangá.

Confira as outras receitas do Terça Otaku.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.