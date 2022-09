Castramóvel já microchipou cerca de 600 animais em Três Lagoas

Desde abril deste ano a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), iniciou o serviço de inserção de chip de identificação eletrônica de forma gratuita em cães e gatos atendidos no Castramóvel, sendo que até o momento aproximadamente 600 animais já foram microchipados em Três Lagoas.

Todo animal atendido pelo Castramóvel recebe um microchip inserido debaixo da pele e que permite identificar o animal, pois o minúsculo dispositivo armazena um código numérico identificador único, como se fosse um RG do animal.

Como funciona

O serviço gratuito é ofertado em cães e gatos e registra todos os dados do animal, a colocação acontece ao final da castração, pois é aproveitado a anestesia do procedimento evitando que o animal sinta qualquer desconforto.

Outro benefício é que a leitura do chip é universal, isto quer dizer que em qualquer lugar do mundo poderá identificar seu animal, apesar de não se tratar de um rastreador.

A microchipagem garante a tutela do animal, por isso, se ele for perdido, qualquer clínica veterinária poderá usar uma leitora e identificar o pet, garantindo a segurança dele até o tutor poder ir buscá-lo. O animal ganha uma medalha para ser colocada na coleira que contém um QR Code (código de barras) único que permite acessar as informações por meio da leitura com a câmera do celular.

Próxima edição do castramóvel

A partir da próxima segunda-feira (26), a 47ª Edição do Castramóvel vai atender moradores do bairro Paranapungá, na sede da Associação do bairro, localizada na Rua César Lajes Canela, 3265, esquina com Aniceto Arão, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas.

