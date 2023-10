São Paulo conversa com agentes de Rodriguinho e não deve vender meia agora

O São Paulo conversou com os empresários do meia Rodriguinho, de 19 anos, e as duas partes praticamente descartaram a venda do atleta nesta janela de transferências.

Clube e empresários conversaram para entender os valores que uma negociação poderia envolver. Rodriguinho é observado por grandes clubes da Europa, como PSG (França) e PSV (Holanda).

O São Paulo sinalizou que nem abre negociações por menos de 10 milhões de euros (R$ 53 milhões) agora. O time tricolor não tem interesse em vender o atleta neste momento, a não ser em caso de “oferta irrecusável”.

A cúpula são-paulina ouviu que o mercado não sinaliza tais valores por Rodriguinho neste momento. Não há propostas na mesa, mas o montante hoje deve girar na casa dos 6 milhões de euros (R$ 32 milhões), considerado baixo pelo clube tricolor.

O estafe do jogador acredita que caso Rodriguinho se firme na equipe principal, pode ser negociado por até 20 milhões de euros (R$ 106 milhões) dentro de um ano. O meia vem ganhando espaço com Dorival Jr e soma 11 jogos até o momento.

Olheiros do PSG (França), PSV (Holanda) e LA Galaxy (EUA) estiveram no Morumbi para observar o meia recentemente e se encantaram. Os clubes seguem de perto a evolução do jogador. Acesse também: Nadador de MS busca segundo pódio no Jogos Sul-Americanos de Praia

Com informações da Folhapress, por EDER TRASKINI

