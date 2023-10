Lenda do Jazz, Tony Bennet morre aos 93 anos

Tony Bennett, verdadeira lenda da música norte-americana, morre aos 93 anos de idade. A informação foi confirmada pela revista Variety nesta sexta-feira (21). O cantor lutava contra o Alzheimer desde 2016. Um dos maiores artistas da indústria musical, Tony colecionava 19 Grammys, a maior premiação de música do mundo. Músicas como “The Way You Look Tonight”, “Body and Soul”, “I Left My Heart in San Francisco”, “Spanish Eyes” e “Don’t Get Around Much Anymore” faziam parte do repertório do ícone, que trabalhou em diversas parcerias musicais, transitando do blues, pop, soul ao jazz.

Tony Bennett teve uma vida notável além da música. Durante a Segunda Guerra Mundial, enfrentou os nazistas e libertou prisioneiros em um campo de concentração perto de Dachau, Alemanha. Também marchou com Martin Luther King Jr. durante as manifestações do movimento pelos direitos civis.

Colaborações:

Amy Winehouse era uma grande fã de Bennett. Durante a 50ª edição do Grammy Awards, ele teve a honra de anunciar o nome de Amy como vencedora de uma categoria. A cantora afirmou em uma entrevista que ficou mais feliz por Tony ter dito o seu nome do que por ter vencido o prêmio. O dueto que eles gravaram anos depois, “Body and Soul”, foi muito importante e especial para ela.

Confira o dueto dos cantores:

Além de Amy, a última apresentação ao vivo da carreira de Tony Bennett foi ao lado de sua companheira inseparável nos últimos anos, a cantora Lady Gaga. O cantor, que enfrentava a doença de Alzheimer, lembrou-se do nome da cantora no palco, o que a surpreendeu muito. Trabalhos como “Cheek to Cheek” e “Love For Sale” marcaram e celebraram essa linda amizade.

Lady Gaga considera-se uma grande fã de Tony, dedicando muitos momentos de sua carreira para destacar esse fato. Durante a sua turnê “Chromatica Ball”, a cantora dedicou a música “Always Remember Us This Way” ao ídolo.

“Quando eu vejo o Tony ou passo algum tempo com ele, eu sempre me lembro de seguir em frente na vida; é algo que ele sempre me ensinou. Ele sempre disse ‘siga em frente’…”

Tony Bennett foi rebaixado do exército por jantar com um amigo negro durante a 2ª Guerra e promoveu músicos negros nas décadas de 50 e 60. A lenda também foi uma das maiores vozes e uma fonte de inspiração para Frank Sinatra.

A parceria músical em “The Lady is a Tramp” de Gaga e Tony pode ser conferida abaixo:

A música perde uma grande estrela, mas o legado de Tony Bennett viverá para sempre na história da música e nas memórias de seus fãs.

