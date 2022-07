São Paulo contrata goleiro Felipe Alves até o fim de 2023

Vivendo crise interna por conta da lesão de Jandrei, o São Paulo fechou nesta sexta-feira (29), a contratação do goleiro Felipe Alves, junto ao Fortaleza. A transferência de Felipe Alves foi fechada por empréstimo até o final de 2023.

Para poder contar com o arqueiro, o tricolor paulista vai desembolsar US$ 200 mil dólares (aproximadamente R$ 1 milhão). O empréstimo foi a saída encontrada para agilizar os trâmites para regularizar Felipe Alves e deixá-lo apto para poder ser inscrito na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro.

Se houvesse a rescisão do contrato, para a realização de uma contratação em definitivo, a burocracia impediria o jogador de ser inscrito na competição. O vínculo de Felipe Alves com o Fortaleza se encerraria em dezembro de 2023, mas o clube optou por não tentar renovar antecipadamente e resolveu liberá-lo agora para o São Paulo.

Atualmente, Felipe Alves estava emprestado ao Juventude. O clube gaúcho confirmou que ele não treinou nesta sexta-feira por conta da negociação.

Com informações da Folhapress, por THIAGO BRAGA E MARCELO HAZAN