Flamengo anuncia chileno Erick Pulgar, ex-Fiorentina

O Flamengo anunciou nesta sexta-feira (29) a contratação do volante chileno Erick Pulgar, de 28 anos, que assinou contrato até dezembro de 2025. O jogador havia desembarcado na noite de ontem (28) no Rio de Janeiro e passou por exames médicos antes de firmar o vínculo. No Rubro-Negro, ele reencontrará seu companheiro de seleção chilena Arturo Vidal, que também chegou recentemente e já estreou pelo clube carioca.

“Estava vendo os jogos do Flamengo lá da Itália, e vi que tem uma torcida bastante louca. Quero viver essa experiência pessoalmente e estar logo em campo. Vamos juntos, nação!”, disse Pulgar à Fla TV em suas primeiras palavras como jogador do clube.

Pulgar carrega um histórico controverso, o que gerou algumas manifestações contrárias de torcedores flamenguistas nas redes sociais. Em 2013, quando tinha 18 anos, ele esteve envolvido em um atropelamento de um senhor de 66 anos, onde não prestou socorro e a vítima acabou morrendo.

O jovem chegou a ser preso preventivamente, mas depois foi libertado. Já este ano, segundo a “TNT” do Chile, foi denunciado em um caso de estupro a uma mulher de 24 anos em sua residência, mas as investigações, até o momento, não comprovaram seu envolvimento no crime.

Ciente de todas as polêmicas, a diretoria rubro-negra consultou as autoridades chilenas antes de dar prosseguimento às negociações e, com a negativa de que o jogador praticou o delito, encaminhou o acerto.

Nas redes sociais, no entanto, muitos torcedores criaram a hastag #PulgarNão, numa mensagem clara de que estavam contra o reforço. Porém, a manifestação não foi suficiente para convencer os dirigentes a desistirem da ideia.

Com informações da Folhapress