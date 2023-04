São Paulo busca empate contra Coritiba fora de casa

O São Paulo saiu atrás, mas buscou empate por 1 a 1 com o Coritiba, neste sábado (29), no Couto Pereira, pela terceira rodada do Brasileiro. O resultado mantém a invencibilidade de Dorival Júnior no comando do time.

O primeiro gol do jogo ocorreu logo cedo, com Bruno Gomes, depois de um cochilo da defesa do São Paulo. O time do Morumbi pressionou bastante, principalmente no segundo tempo, e conseguiu a igualdade em um chute de Marcos Paulo que desviou e entrou no gol na etapa final.

Dorival Júnior chegou a seu terceiro jogo no comando do São Paulo e até agora não conheceu derrota. São duas vitórias e um empate. Por outro lado, Antonio Carlos Zago ainda não venceu no reservado do Coxa.

O próximo jogo do Coritiba será no domingo (7), contra o Bahia, fora de casa, pela quarta rodada do Brasileirão. Já o São Paulo volta a campo na terça-feira (2) para enfrentar o Tolima pela Sul-Americana. A partida será na Colômbia.

Na classificação, o Tricolor tem quatro pontos e ocupa o quarto lugar. Já o time paranaense ainda não venceu e ocupa o 18º com um ponto apenas.

Com informações da Folhapress, por MARINHO SALDANHA