Brasil encara forte adversário na primeira fase do Mundial de Basquete Masculino

No último sábado (29), a seleção masculina de basquete do Brasil conheceu os seus adversários na primeira fase da Copa do Mundo de Basquete. O evento, que acontecerá entre os dias 25 de agosto e 10 de setembro, terá como países-sede as Filipinas, a Indonésia e o Japão. O sorteio foi realizado pela Federação Internacional da modalidade (Fiba), em Manila, capital das Filipinas.

O Brasil está no Grupo G, que tem como sede a cidade de Jacarta, na Indonésia. O grupo é composto pelo Irã, Costa do Marfim e a atual campeã, Espanha. Os dois melhores times da chave avançam para a próxima fase, levando os pontos somados. Depois, enfrentam os dois classificados do Grupo H em Jacarta novamente. As duas campanhas mais positivas entre as quatro seleções prosseguem para as quartas de final.

Além de ser a atual campeã, a Espanha lidera o ranking mundial da Fiba. Já o Brasil aparece na 13ª posição, sendo a terceira melhor seleção das Américas, atrás dos Estados Unidos e Argentina, e a segunda mais bem posicionada entre as seleções que figuram no Grupo G. O Irã ocupa o 22º posto (segundo melhor asiático), enquanto a Costa do Marfim é a 42ª colocada (e quinta da África). Em relação às equipes do Grupo H, os brasileiros são superados pela França (quinta do mundo), mas ficam à frente de Canadá (15º), Letônia (29º) e Líbano (43º).

O técnico da seleção brasileira, Gustavo de Conti, avaliou o Grupo G como “muito forte, com a Espanha, atual campeã, e dois países com o basquete em crescimento, a Costa do Marfim e o Irã”. Ele também afirmou que é importante pensar em uma coisa de cada vez e que estão competindo em um Mundial, “só os melhores times do mundo”.

O Mundial de basquete masculino também servirá de classificação para a Olimpíada de Paris, em 2024. O Brasil levará uma das vagas se terminar a competição como uma das duas melhores seleções das Américas. A briga é com os Estados Unidos, Canadá, México, Porto Rico, República Dominicana e Venezuela. A Argentina, atual vice-campeã e que venceu os brasileiros na final da Copa América, disputada em Recife no ano passado, ficou pelo caminho nas eliminatórias, superada pelos dominicanos.

Vitórias do Brasil

O Brasil é bicampeão mundial de basquete masculino. Os títulos foram conquistados em 1959 (Chile) e 1963 (quando foi o país-sede), tendo ídolos como Wlamir Marques e Amaury Passos como protagonistas. A equipe brasileira é a única que nunca ficou fora da competição, realizada pela primeira vez em 1950, mas não vai ao pódio desde 1978 (Filipinas), quando acabou na terceira posição.

Com infromações da Agência Brasil