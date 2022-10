Santos vence Bragantino e se aproxima do G8

O Santos venceu o Bragantino na noite de ontem (17), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 32ª rodada do Brasileirão. Os gols foram anotados por Camacho e Ângelo, ambos no segundo tempo. Com o resultado, o Peixe se aproximou de seu principal objetivo, que é uma vaga para a Libertadores.

FINAL DE JOGO E VITÓRIA DO SANTOS! ⚪️⚫️ Com gols de Camacho e Ângelo, Santos vence o Red Bull Bragantino por 2 a 0 em Bragança Paulista! pic.twitter.com/Y87E89JeaM — Santos FC (@SantosFC) October 18, 2022

Agora o alvinegro soma 43 pontos e está em 11º. Já o Bragantino vive fase complicada com apenas uma vitória nos últimos 11 jogos. E equipe para com 38 pontos e tem sete de distância da zona de rebaixamento.

Como foi Bragantino x Santos

A partida começou com o Massa Bruta criando muitas chances de gol. Mas a primeira etapa acabou marcada pelas divididas intensas entre as duas equipes, com Marcos Leonardo chegando a sair de campo por dores nas costas.

Logo aos três minutos da primeira etapa, Helinho dominou na entrada da área e soltou um foguete no travessão. Com o sustos, os visitantes acordaram e tentaram equilibrar a partida. A primeira chegada dos alvinegros foi aos oito, em forte finalização de Lucas Braga defendida por Cleiton. Já aos 13, quase saiu um golaço. Após cobrança de falta, Nathan pegou a sobra, chapelou o zagueiro e emendou um voleio por cima da meta.

Após o começo promissor, a partida ficou truncada, sem muitas chances para ambos os lados e muita disputa no meio campo.

Aos cinco minutos da segunda etapa, a bola estufou as redes. Camacho recebeu passe de Lucas Braga, tocou no canto de Cleiton e marcou o primeiro gol da partida. Em desvantagem, o Bragantino tentou pressionar em busca do empate. Aos 15, Popó teve uma grande chance de igualar. O atacante apareceu livre nas costas da marcação depois de belo cruzamento de Lomónaco, mas testou para fora

Entretanto foi o Santos que ampliou a vantagem. Ângelo recebeu ótimo lançamento de Madson, invadiu a área, driblou o zagueiro e bateu na saída de Cleiton para estufar as redes. 2 a 0 Peixe.

No fim, Madson ainda foi derrubado por Ramon dentro da área e uma penalidade foi marcada. O lance, porém, foi anulado depois de análise no VAR.

Próximos compromissos

O Red Bull Bragantino volta a campo no sábado (22), para encarar o Athletico-PR. O Santos joga no mesmo dia, contra o Corinthians.

