Quatro confrontos estão previstos entre Contar e Riedel no 2º turno

Os candidatos a governador do Estado Capitão Contar (PRTB) e Eduardo Riedel (PSDB) se enfrentam em, pelo menos, quatro debates e amis sabatinas, neste segundo turno. Até o dia 30 de outubro, data da eleição, estarão frente a frente nos debates do site Midiamax, dia 17, no debate do SBT e site Top Mídia, no dia 19, e no debate do site Primeira Página, no dia 20.

Na semana que antecede o dia da eleição, será a vez do debate da TV Morena, no dia 27. A Rádio Grande FM, de Dourados, confirmou a inteção de um debate, mas sem data definida.

A Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação do Estado) também manifestou o desejo de realizar o debate assim como promoveu no primeiro turno, porém, os candidatos ainda não confirmaram presença.

403 mil votos

Tanto Contar como Riedel entram neste segundo turno com a missão de converter para si os 408.328 mil votos dos principais adversários no primeiro turno de campanha, ocorrido em 2 de outubro.

A somatória é referente aos quatro candidatos derrotados mais votados nas seis maiores cidades de Mato Grosso do Sul: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã e Sidrolândia. Agora, o jogo muda e os eleitores de concorrentes como André Puccinelli (MDB), Rose Modesto (sem partido), Giselle Marques (PT) e Marquinhos Trad (PSD) terão de fazer uma nova escolha.

Por Bruna Marques – Jornal O Estado do MS.

