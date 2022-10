Stand-up Comedy: Nil Agra vem a Campo Grande com ‘Uma Vida em 30 anos’, e promete uma viagem no tempo

Espetáculo fala de fatos marcantes dos anos 1990, como a Copa de 1990 e o bug do milênio.

Por Méri Oliveira

O humorista Nil Agra, aos 35 anos é um dos principais nomes da comédia no Brasil. Nascido em Brasília e criado no Recife, o artista conquista o público em todo o país com seus shows e participações na televisão e, agora, vem a Campo Grande pela terceira vez para apresentar, esta noite (23), na Divina Choperia, o seu show “Uma Vida em 30 anos”, espetáculo inédito, escrito durante a pandemia.

O balanço que o artista faz da própria carreira é bastante positivo. “Me sinto em um dos melhores momentos da minha carreira, gravando vídeos semanais pro youtube, acabei de lançar um especial no youtube, o ‘Eu e Tatiana’ e já estou com outros dois shows inéditos prontos pra gravar. Sendo um deles o ‘Uma vida em 30 anos’, que fala de 30 anos de história do brasil e do mundo”, adianta.

O Stand-up entrou na vida de Nil de uma maneira um tanto inusitada, em comparação com outros artistas do mesmo segmento. “Eu jogava basquete profissionalmente mas ja conhecia o gênero através de Murilo Gun, Diogo Portugal e Rafinha bastos, depois que sofri uma lesão e fui obrigado a parar de jogar resolvi testar pra ver se levava jeito. Fiz a primeira vez e viciei completamente e nunca mais larguei”, relembra o humorista.

Cenário nacional

Para Nil, “o cenário nacional está em ótimas mãos! Muitos comediantes fantásticos como Rodrigo Marques, Bruna Louise, Thiago Ventura, Maurício Meirelles entre outros que além de elevarem o nome do stand up comedy sempre ajudam outros comediantes, comedy clubs e pessoas do mercado da comédia a crescerem”, comenta, e complementa, sobre o que acredita ser, em essência, o stand-up: “Olha, na minha opinião é 10% talento e 90% conhecimento, estudo, prática, sangue, suor e lágrimas.”

Show

Pela terceira vez na Cidade Morena, Nil acha o campo-grandense receptivo e legal. “Esse show ‘Uma Vida em 30 anos’ é uma viagem no tempo pelos anos 90, principalmente em que eu lembro junto com a platéia do acontecimentos marcantes da década, como a copa de 94, o aparecimento dos celulares, a vida de Ayrton Senna, o medo do Bug do Milênio, entre outras coisas como a vida era diferente, melhor em algumas coisas e pior em outras”, dispara.

Nil convida o público para seu espetáculo, com a proposta de relaxar. “Gostaria de convidar a todos para o show nesse domingo, porque afinal de contas, com toda essa tensão desse momento no nosso país, acho que precisamos e merecemos dar umas risadas, não é mesmo?!”

Sobre a produtora

A Sparta Produções surgiu em 2009 para preencher uma lacuna do mercado de eventos, trazendo qualidade e atrações diferenciadas a um público sedento por novidades.

Com sua expertise voltada para a comédia, a Sparta é referência em espetáculos de Stand Up em Campo Grande e Cuiabá, com apresentações de grandes nomes como Marco Luque, Diogo Portugal, Fabio Rabin, Murilo Couto, Whindersson Nunes, Cia. Os Melhores do Mundo, entre outros.

Serviço

O show “Uma Vida em 30 anos” será apresentado neste domingo (23), às 19h, na Divina Choperia, que fica na Rua Sete de Setembro, 2397, Centro.

Os ingressos custam a partir de R$ 30 (meia-entrada) e podem ser comprados por meio do link: https://www.spartaproducoes.com.br/proximos-eventos/?detail=169&pagina=0

