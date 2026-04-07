PF deflagra operação contra tráfico de cocaína em Corumbá

A PF (Polícia Federal) realizou, nesta terça-feira (7), a Operação Pater Finium com foco no combate ao tráfico de cocaína que abastecia rotas entre a Bolívia e os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Durante a ação, foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um de prisão preventiva em Corumbá. A investigação teve início após a prisão de um dos suspeitos, ocorrida em 2025, quando ele estava foragido em território boliviano.

No cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam dinheiro, um aparelho celular e uma caminhonete. Todo o material será periciado para auxiliar na identificação de outros possíveis integrantes do esquema criminoso.

A Polícia Federal segue com as investigações para mapear a atuação do grupo e a estrutura utilizada no transporte da droga na região.

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