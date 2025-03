Idosa de 87 anos morre em ônibus durante trajeto de Cuiabá a Campo Grande

Uma idosa de 87 anos faleceu durante uma viagem de ônibus entre Cuiabá (MT) e Campo Grande (MS) na madrugada desse domingo (23). O corpo foi encontrado somente na manhã de domingo, quando o veículo chegou à rodoviária de Campo Grande e os passageiros começaram a desembarcar.

Segundo informações preliminares, o filho da vítima relatou que, a última vez que a idosa foi vista com vida foi em Rondonópolis (MT), onde ela desceu do ônibus para ir ao banheiro do terminal rodoviário e fazer uma refeição. Após retornar ao ônibus, informou que descansaria até a chegada em Campo Grande. No entanto, ao desembarcar na rodoviária, foi constatado que ela já apresentava sinais de rigidez cadavérica.

O filho explicou ainda que, a idosa sofria de hipertensão e diabetes, mas que, recentemente, sua medicação foi suspensa por orientação médica. Até o momento não há informações sobre velório e sepultamento da vítima.

O caso foi registrado como morte natural.