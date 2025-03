Do motel à igreja: homem nu surpreende e acaba detido no bairro Aero Rancho

Um homem de 42 anos foi encaminhado para a delegacia na noite desse domingo (23), após invadir uma igreja evangélica, no bairro Aero Rancho, região sul de Campo Grande, completamente nu. Ele foi autuado por ato obsceno.

Conforme informações do registro policial, a filha do pastor foi quem acionou a Polícia Militar (PM) ao perceber que o homem entrou na igreja sem roupa e se sentou em uma cadeira. Segundo a mulher, o suspeito teria saído correndo pela Avenida Gunter Hans, aparentemente, após ter saído de um motel próximo.

Os militares, ao chegarem no local, relataram que o indivíduo havia alugado um quarto no motel, mas saiu sem roupas e seguiu até a igreja. A polícia ainda constatou que o suspeito estava em regime domiciliar no momento do ocorrido.