Sem CR7, Portugal perde para a Croácia pela 1ª vez na história

A Croácia venceu Portugal por 2 a 1 neste sábado (8), no Estádio Nacional, em Lisboa, em amistoso preparatório das seleções antes da Eurocopa, que começa no dia 14 de junho, na Alemanha.

Modric, de pênalti, e Budimir fizeram os gols da Croácia. Diogo Jota fez o gol de Portugal.

Esta foi a primeira vez que a Croácia venceu Portugal em quase 30 anos. Até então, as equipes haviam disputado sete confrontos, desde 1996, com cinco vitórias de Portugal e dois empates.

O técnico Roberto Martinez, de Portugal, decidiu poupar alguns jogadores antes da estreia na Euro. As estrelas Cristiano Ronaldo e Rafael Leão começaram o jogo no banco. A equipe de Martinez ainda fará mais um amistoso, contra a Irlanda, no dia 11.

Gols e destaques

1×0: Modric abre o placar cobrando pênalti no canto direito do goleiro Diogo Costa. O penal foi marcado após Kovacic ser tocado por Vitinha dentro da área e o árbitro checar o lance no replay do VAR.

Assim não! Dalot cruza da direita, Gonçalo Ramos domina e tenta um voleio, só que isola por cima do gol.

1×1: Semedo tabela com Bernardo Silva, avança até a linha de fundo e cruza rasteiro para Diogo Jota só empurrar para o gol aos 3 minutos da segunda etapa.

1×2: Pasalic manda um forte chute de fora da área, Diogo Costa espalma no travessão e, no rebote, Budimir manda de cabeça para o fundo da rede do goleiro português.

