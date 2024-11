Venda de sentença: Desembargadores investigados colocam tornozeleira eletrônica

Depois de 12 dias, cinco desembargadores do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) colocaram tornozeleira eletrônica, conforme decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) dada durante a Operação Ultima Ratio, que apura a venda de sentenças na corte estadual. A ordem também foi cumprida por outros dois investigados.

A informação foi confirmada pela Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário). A instalação aconteceu ontem (5).

A decisão foi cumprida pelos desembargadores Vladimir Abreu da Silva, Alexandre Aguiar Bastos, Marcos José de Brito Rodrigues, Sérgio Fernandes Martins e Sideni Soncini Pimentel, os dois últimos, presidente atual do TJMS e o presidente eleito para o biênio 2025/2026, respectivamente.

Os outros dois listados na decisão do STJ também cumpriram a ordem, ontem: o conselheiro do TCE-MS (Tribunal de Contas de MS), Osmar Jeronymo e o sobrinho, Danillo Moya Jeronymo, servidor do TJMS.

As medidas restritivas foram impostas quando a investigação ainda estava sob responsabilidade do STJ.