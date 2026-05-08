Diante de alerta de ciclone, prefeitura da Capital mobiliza Força-tarefa

A PrefCG montou uma força-tarefa integrada entre diferentes secretarias municipais para atender possíveis ocorrências causadas pelas condições climáticas. A meteorologia prevê a partir desta sexta (8), a aproximação de um ciclone que deve provocar queda acentuada nas temperaturas, além de pancadas de chuva, tempestades isoladas, incidência de raios e rajadas de vento em Campo Grande e região.

A ação reúne equipes da Defesa Civil, Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) e da Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), com atuação conjunta em situações de emergência e apoio à população.

As equipes municipais estarão mobilizadas para atuar em casos como alagamentos, quedas de árvores, danos em vias públicas, destelhamentos, riscos estruturais e atendimento social às famílias que eventualmente necessitem de suporte emergencial.

A Agetran ficará responsável pelo monitoramento e intervenções no trânsito em pontos críticos da cidade. Já a Sisep atuará na limpeza, desobstrução de vias e retirada de árvores e galhos. A SAS prestará apoio às famílias em situação de vulnerabilidade e já organizou um acolhimento provisório no Parque Ayrton Senna para receber pessoas em situação de rua durante o período de frio intenso. A Agência de Habitação dará suporte em demandas habitacionais emergenciais com entrega de lonas em caso de moradias afetadas. A Defesa Civil coordenará as ações e o monitoramento das ocorrências.

O coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Éneas Netto, reforçou a importância da atuação preventiva e do apoio da população durante o período de instabilidade climática.

“Estamos trabalhando integradamente entre as secretarias para garantir respostas rápidas diante de qualquer ocorrência causada pelas condições climáticas. A previsão exige atenção redobrada, principalmente por conta dos ventos fortes e do risco de temporais isolados. Orientamos que a população acompanhe os alertas oficiais e acione imediatamente a Defesa Civil pelo 199 em qualquer situação de risco”, destacou.

A Prefeitura orienta que, em casos de emergência como quedas de árvores, alagamentos, risco de desabamento, destelhamentos ou qualquer situação que coloque pessoas em perigo, a população entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199, canal que funciona 24 horas por dia.