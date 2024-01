Renovados, jogadores iniciam temporada com sentimento de gratidão e muitas expectativas Nove atletas continuam vestindo as cores da Lusa em 2024

A Portuguesa poderá contar com nove de seus jogadores, oficialmente renovados, para o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2024 – Série A. O elenco está reunido desde o início de janeiro para a pré-temporada do certame que começa dia 21/01. A estreia será contra o Coxim no Estádio André Borges – 253 quilômetros da Capital.

Na linha de frente, o atacante Evérton Lima, o “Tiziu”, segue no time. Titular absoluto na Série B, acumulou nove jogos pela Lusa. “Foi muito satisfatório para mim representar as cores da Portuguesa, um clube que só vem crescendo. Graças a Deus conseguimos o título e como consequência a renovação que é muito importante”, diz o camisa 11.

Dudu Macedo, que estreiou profissionalmente ano passado vestindo rubro-verde, também renovou. Sua primeira partida foi contra o Misto, na 2a rodada, na qual deixou sua marca e balançando a rede. “A oportunidade que me deram aqui foi um grande passo na minha carreira. E esse é só o início de Deus quiser!”, fala o jovem de apenas 18 anos.

Os volantes Adriano Ferreira, Gabriel Vieira e Raylan Dourado também sacramentaram a renovação. Destaques na temporada 2023, o trio já está em treino para a estreia contra o time do Sul do Estado. “É muito gratificante estar vestindo essa camisa, ter conquistado o título com ela e agora ter renovado para buscar os novos objetivos com o clube”, expressa “Dri”, como é conhecido.

Na meia, Igor Nery também se mantém para a nova temporada. “Fiquei grato por estar nos planos da Portuguesa nesse novo ano. Espero os torcedores para nos acompanhar durante a nova etapa também!”, fala.

Já na zaga, Felipe Codô e Pablo Vegas, também estreante pelo profissional em 2023, fazem a contenção. No gol a renovação foi de João Vitor, que compõe novamente o paredão vermelho e verde.

Os integrantes que farão parte da nova comissão técnica junto a Glauber Caldas, bem como os outros jogadores contratados, serão anunciados na próxima semana. A data será divulgada em breve pelo clube.

