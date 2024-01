Ele fica! Glauber Caldas segue no comando da Lusa para 2024

Glauber Caldas está confirmado para a temporada 2024. O técnico campeão pela Portuguesa na Série B do ano passado estará à frente do time durante o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol – Série A e, junto à uma nova comissão técnica, jogará por novas conquistas com a camisa rubro-verde.

Goleadas, acesso e título coroado com a melhor campanha marcaram o início de sua passagem. E mesmo após levantar o caneco, Caldas seguiu nos bastidores do clube planejando os próximos passos. “As expectativas foram alcançadas, mas agora é virar essa página e escrever uma nova história, dessa vez na Série A”, diz.

Para alçar voos mais altos, o clube buscou melhorias para atender as necessidades do grupo de trabalho. Com isso, a tão esperada renovação foi sacramentada. “A demora para o anúncio foi uma consequência da evolução estrutural que está sendo feita no clube, mas estive a todo momento trabalhando, planejando e ajudando a Lusa”, completa.

A comissão técnica que acompanhará Glauber na temporada foi totalmente renovada. Dentro das quatro linhas, oito jogadores devem permanecer e o restaurante chega para tornar o time ainda mais protagonista.

“A torcida da Lusa ficará feliz com o que estamos montando. É um grupo forte e competitivo! Somos realistas, mas acreditamos que podemos fazer uma grande campanha na estreia na Série A e consequentemente brigar por mais um título”, finaliza o treinador.

Elenco 2024

Amanhã (12/10) o clube anuncia em suas redes os nomes que seguem para a primeira divisão após vestir a camisa em 2023. Na próxima semana será revelado toda comissão e plantel contratado para o certame.

Confira os jogos a serem disputados na 1ª fase:*

Jogos de ida 1ª RODADA – 21/01 ÀS 15H – COXIM X PORTUGUESA – ESTÁDIO ANDRÉ BORGES

2ª RODADA – 25/01 ÀS 15H – PORTUGUESA X NÁUTICO – ESTÁDIO JACQUES DA LUZ

3ª RODADA – 28/01 ÀS 15H – COSTA RICA X PORTUGUESA – ESTÁDIO LAERTÃO

4º RODADA – NÃO JOGA

5ª RODADA – 10/02 ÀS 15H – PORTUGUESA X OPERÁRIO – ESTÁDIO JACQUES DA LUZ

Jogos de volta 6ª RODADA – 18/02 ÀS 15H- PORTUGUESA X COXIM – ESTÁDIO JACQUES DA LUZ

7ª RODADA – 21/02 ÀS 15H – NÁUTICO X PORTUGUESA – ESTÁDIO JACQUES DA LUZ

8ª RODADA – 24/02 ÀS 15H – PORTUGUESA X COSTA RICA – ESTÁDIO JACQUES DA LUZ

9ª RODADA – NÃO JOGA

10ª RODADA – 10/03 15H – OPERÁRIO X PORTUGUESA – ESTÁDIO JACQUES DA LUZ

Leia mais: