Fiscalização do Detran-MS adverte sobre exame toxicológico na MS-040

Na última sexta-feira (12), o km 10 da MS-040, saída para Santa Rita do Pardo, foi palco de uma intensa atividade durante uma fiscalização educativa realizada pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), como parte do Programa Rodovida. Mais de 20 motoristas foram abordados, sendo o foco principal a verificação do exame toxicológico, obrigatório para detentores de CNH nas categorias C, D e E. Apesar do prazo de regularização ter se encerrado em 28 de dezembro de 2023, a penalização só terá efeito a partir de 28 de janeiro de 2024.

Um dos condutores abordados foi Manoel Justino, motorista de caminhão há 16 anos, que destacou a importância do treinamento oferecido pelo Detran para evitar acidentes, especialmente em locais como a MS-040, conhecida pela presença frequente de animais. William Góes, com 12 anos de estrada, enfatizou que ações educativas como essa contribuem para a segurança de todos, promovendo uma direção mais cuidadosa e consciente.

Após a parada, os motoristas assistiram a um vídeo do Rodovida dentro de uma van, recebendo orientações sobre a finalidade do programa, que busca reduzir o número de acidentes nas rodovias. Andrea Moringo, Diretora de Educação de Trânsito, ressaltou a receptividade dos participantes e a importância de promover a reflexão sobre o comportamento seguro nas vias.

Segundo Ruben Ajala, chefe de Fiscalização de Trânsito do Detran-MS, muitos condutores estão com o exame toxicológico vencido, e todos foram informados sobre as consequências dessa situação, que incluem multas significativas e suspensão do direito de dirigir. A ação contou com a parceria de órgãos como Agetran, Cetran, Agesul e PMRE, evidenciando a integração de esforços para tornar as estradas mais seguras.

O Programa Rodovida, estabelecido pela Resolução CONTRAN Nº 897, visa aumentar a segurança viária em todo o país por meio de ações integradas entre os órgãos de trânsito. A iniciativa ocorrerá em todas as unidades federativas até o domingo pós-carnaval, em fevereiro de 2024.

Com informações de Mireli Obando e Rodrigo Maia, Comunicação Detran-MS



