“Receber equipes de fora dá mais visibilidade ao nosso Estado”, diz presidente da Fundesporte sobre Superliga C

Entre os dias 3 e 7 de agosto, Campo Grande será palco da fase Centro-Oeste da Superliga C Masculina de Vôlei. A competição acontecerá no Ginásio Guanandizão e terá entrada gratuita para o público, oferecendo uma boa oportunidade para acompanhar de perto jogos decisivos que valem acesso à Superliga B de 2026. Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (1º), o Diretor-presidente da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), Paulo Ricardo Nuñes, que também é responsável pelo apoio logístico e institucional da realização da ‘Superliga C’, detalhou que o planejamento do evento está sendo feito ao longo de 2 anos, visando atingir a superliga principal.

Ainda segundo ele, a realização desses eventos em Campo Grande é de grande importância, não só para o vôlei, como para Mato Grosso do Sul. “A superliga aqui no Estado não só traz visibilidade para o esporte, mas também movimenta o fluxo econômico. A expectativa é que MS se torne um celeiro de eventos nacionais.”, acrescenta.

“Hoje nós temos atletas (externo), dormindo em hotéis da cidade. Moradores do interior do e de outros lugares do país vindo assistir às partidas. Isso vai gerar um fluxo econômico muito bom para o Estado”, finaliza ele.

A seletiva reúne sete equipes de quatro estados: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. A equipe local, Pantanal Vôlei, representa o Estado-sede e estreia no domingo (3), às 19h, enfrentando o Minas Brasília Vôlei (DF).

Os times estão divididos em dois grupos. No Grupo A estão Pantanal Vôlei (MS), Instituto Ace (GO) e Minas Brasília Vôlei (DF). Já o Grupo B é composto por Luverdense Vôlei (MT), Evox Vôlei (MT), Promais Vôlei (GO) e Clube Floresta (MT). As duas melhores equipes de cada grupo avançam para as semifinais, marcadas para quarta-feira (6). A grande final será disputada na quinta-feira (7), às 19h.

Expectativas

O Presidente da FVMS (Federação de Voleibol de Mato Grossso do Sul), Gabriel Braite, espera que a realização vento na Capital, inspire crianças e adolescentes a praticarem esportes para, no futuro, representar o Estado. Além disso, ele ainda reforça que as expectativas para a competição é positiva. “A expectativa para os dois eventos (competição feminina e masculina) é muito enorme, é muito grande, e com resultados muito positivos. É um espetáculo de alto nível”, ressalta.

Já para o capitão do time masculino, o ponteiro Eduardo D’Agostini, o trabalho em grupo e a conexão do time é fundamental. ” Todo mundo quer treinar, todo mundo quer trabalhar, quer aparecer, e eu acredito que nós conseguiremos representar Mato Grosso do Sul muito bem”.

“É um esporte em grupo, em equipe, então nós precisamos de todo mundo, seja jogador ou comissão técnica. Estamos trabalhando com muito afinco e com muita confiança”, finaliza o ponteiro.

A rodada de abertura acontece no domingo (3), com os seguintes confrontos:

* 15h: Evox (MT) x Promais (GO);

* 17h: Luverdense (MT) x Clube Floresta (MT);

* 19h: Pantanal Vôlei (MS) x Minas Brasília (DF).

A Superliga C é organizada pela CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) e serve como porta de entrada para a Superliga B. Somente os campeões de cada etapa regional garantem a vaga na divisão superior.

Paralelamente, Mato Grosso do Sul também disputa a Superliga C Feminina. A equipe Campo Grande Vôlei representa o estado na etapa realizada em Sorriso (MT).

Saiba mais: