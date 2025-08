Rota Bioceânica: 75% da obra já está pronta e deve ser entregue no segundo semestre de 2026

Com 75% da obra concluída, a Ponte Internacional da Rota Bioceânica, que vai ligar o município Sul-mato-grossense de Porto Murtinho a Carmelo Peralta, no Paraguai, deverá ser finalizada no segundo semestre de 2026.

Já as obras de acesso à estrutura, que compreendem cerca de 13 quilômetros de extensão em território brasileiro, têm previsão de entrega até o fim do mesmo ano. Os prazos atualizados foram apresentados quarta-feira (31), durante a 10ª Reunião da Comissão Mista da Ponte Bioceânica, realizada em Porto Murtinho.

O encontro reuniu autoridades brasileiras e paraguaias para alinhamento das etapas finais do empreendimento. A reunião foi presidida por Daniel Falcon, ministro-chefe do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, com a presença do ministro de Relações Exteriores do Paraguai, Bras Felip.

Também participaram o secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação),; o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra; o superintendente federal de Agricultura do Mapa, José Roldão; o diretor de Obras Públicas do Ministério dos Transportes, Allan Magalhães Machado; o superintendente regional do DNIT, Euro Nunes Varanis Jr; além de representantes da Receita Federal, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, Marinha e Itaipu Binacional.

A comitiva paraguaia incluiu técnicos dos ministérios de Obras e Transportes, além de representantes do consórcio PyBra, responsável pela construção da ponte no lado paraguaio. Também acompanharam o encontro, pela Semadesc, o secretário-executivo de Qualificação e Trabalho, Esaú Aguiar, e a assessora da Rota Bioceânica, Danniele Paiva.

Avanço das obras

Durante a reunião, foi informado que a obra da ponte, com 1.294 metros de extensão e 21 metros de largura, já atingiu 75% de execução. O acesso rodoviário, com 13,1 km, está com aproximadamente 17% pronto. Nesse trecho, estão sendo construídas quatro pontes intermediárias, sendo uma delas com quase 700 metros de extensão, devido à travessia de uma área alagada.

A estrutura estaiada é considerada estratégica para consolidar o Corredor Rodoviário de Capricórnio (Rota Bioceânica), ligando os portos do Norte do Chile (Antofagasta e Iquique), passando por Paraguai e Argentina, até os portos brasileiros, como o de Porto Murtinho e, futuramente, outros da costa atlântica.

Além da ponte e dos acessos, está prevista a construção de infraestruturas alfandegárias integradas dos dois lados da fronteira. Segundo a Receita Federal, o fluxo inicial estimado é de 250 caminhões por dia, podendo aumentar à medida que a Rota for consolidada como alternativa logística de exportação e importação para o Mercosul e a Ásia.

Rota Bioceânica

A Rota Bioceânica é um corredor rodoviário internacional de mais de 2.400 km que conecta os oceanos Atlântico e Pacífico, passando por Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. A iniciativa tem como objetivo reduzir o tempo e o custo do transporte de mercadorias entre os países do Mercosul e os mercados asiáticos, via portos do norte do Chile. A expectativa é de uma redução de até 30% nos custos logísticos e de 15 dias no tempo de transporte em relação à rota marítima tradicional pelo Canal do Panamá.

Para o secretário da Semadesc, a reunião reforça a unidade entre os países na consolidação da rota. “Tivemos uma participação expressiva de todos os entes envolvidos e alinhamos pontos importantes para o avanço da obra. A Comissão Mista tem sido fundamental para o sucesso do projeto”, concluiu Jaime Verruck.

