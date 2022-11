Dupla de vôlei feminino do MS vai para final do JEBs

Ana Beatriz Sanches e Beatriz Sandim estão na final do vôlei de praia feminino, na Série Ouro, dos JEBs (Jogos Escolares Brasileiros) 2022, pelo segundo ano consecutivo. Assim como na última edição, a dupla sul-mato-grossense deve encarar dupla do Rio de Janeiro, cidade sede do evento esportivo.

No último domingo (06), Ana Beatriz e Bia derrotaram as catarinenses do Colégio Santa Rosa de Lima, por 2 sets a 0 (21×14 e 21×6).

Agora, na briga pelo ouro, elas enfrentam a dupla do Instituto Nossa Senhora da Piedade (RJ), às 14 horas (horário de MS), nesta segunda-feira (7). No ano passado, as sul-mato-grossenses da Escola Sesi, de Campo Grande, perderam a final e ficaram com a prata na Série Ouro (primeira divisão).

Além de vencer a “revanche” com as representantes cariocas, a dupla de Mato Grosso do Sul quer garantir vaga para vestir as cores do Brasil nos Jogos Sul-Americanos Escolares, que estão previstos para ocorrer no fim do ano, em Brasília (DF). Para a técnica Ana Rita Muniz, o entrosamento e a parceria dentro e fora de quadra faz a total diferença para Ana e Bia. “Muito gratificante poder vivenciar esse momento, poder estar com essas meninas que se conhecem e treinam juntas desde pequenas”, destaca a treinadora.

Basquete

O basquetebol feminino de Mato Grosso do Sul também está na final. Nesta segunda (7), o time feminino do Preve Objetivo, de Paranaíba, vai em busca do título na Série Bronze. Na semifinal, a equipe do MS venceu a equipe do Colégio Deoclécio Ferro (CE), por 21 a 3. A final será entre a equipe sul-mato-grossense e a equipe da Escola Monteiro Lobato (AL), às 9h15 (horário de MS).

Já os meninos da Escola de Educação Cativante disputarão a medalha de bronze contra o Colégio Salesiano Jataí (SC), pela Série Ouro. O time de Rio Brilhante perdeu a semifinal para o Colégio Amorim (SP), pelo placar de 72 a 38.

A delegação sul-mato-grossense é organizada e coordenada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul).

Veja os demais resultados:

Futsal feminino: E.M. Adriano Pires (MS) 5 x 2 E.E. Justina Pires Nogueira (AM) – disputa de 5° a 8° lugar (Série Bronze)

Futsal masculino: Colégio Oswaldo Tognini/Funlec (0) 4 x 4 (2) E.E. Nossa Senhora do Carmo (AM) – disputa de 5° a 8° lugar (Série Prata)

Vôlei de praia masculino: Escola Sesi (MS) 2 x 1 E.E. do Havaí (MG) – disputa de 5° a 8° lugar (Série Prata)

Confira todas as medalhas asseguradas por Mato Grosso do Sul até agora nos JEB’s 2022:

23 medalhas: 8 ouros, 3 pratas e 12 bronzes

Ouro

André Lucas Dodero (Colégio Bionatus – Campo Grande), no judô – meio-leve (-44 kg), na Série Ouro

Henrique Sena (E.E. Blanche dos Santos Pereira – Campo Grande), no judô – pesado (+64 kg), na Série Ouro

Kauã Katrink (E.E. Braz Sinigáglia – Batayporã), no karatê – estilo kumitê -63 kg, na Série Prata

Mirella Souza (E.E. Presidente Vargas – Dourados), no judô – meio-médio (-53 kg), na Série Bronze

Raynan Silva (E.E. Padre José Daniel – Vicentina), no karatê – estilo kumitê -52 kg, na Série Bronze

Thomas Kobayashi (Colégio Salesiano Dom Bosco – Três Lagoas), no karatê – estilo kumitê -45 kg, na Série Bronze

Mariana Yassuda (Insty Colégio e Cursos – Campo Grande) e Jamilly Cortez (Colégio Adventista – Corumbá), no xadrez – disputa feminina por equipe, na Série Ouro

Sami Hideo (Insty Colégio e Cursos – Campo Grande) e Arthur Neres (E.E. Prof. João Magiano Pinto – Três Lagoas), no xadrez – disputa masculina por equipe, na Série Bronze

Prata

Antonio Salvaterra (E.E. Joelina de Almeida Xavier – Campo Grande), no judô – meio-médio (-53 kg), na Série Prata

Ronisson Carvalho (E.E. Antônio João Ribeiro – Itaporã), no judô – médio (-60 kg), na Série Bronze

Vitória Martini (E.E. Antonio João Ribeiro – Itaporã), no judô – meio-leve (-44 kg), na Série Ouro

Bronze

Guilherme Canéppele (Escola General Osório – Campo Grande), no judô – leve -48 kg), na Série Ouro

Isadora Pereira (E.E. Odete Ignez Resstel Villas Boas – Nioaque), no judô – meio-pesado (-64 kg), na Série Prata

Jheferson Glaciel da Silva (E.E. Comandante Maurício Coutinho Dutra – Sonora), no taekwondo – categoria até 61 kg

Kauã Yonaha (E.E. Coração de Maria – Campo Grande), no judô – ligeiro -40 kg), na Série Ouro

Linda Correa (E.E. Prof. Silvio Oliveira dos Santos – Campo Grande), no judô – pesado (+64 kg), na Série Ouro

Mariana Piveta (Escola Presbiteriana Erasmo Braga – Dourados), no judô – médio (-58 kg), na Série Ouro

Nicolly Antunes (E.M. Plínio Mendes dos Santos – Campo Grande), no taekwondo – categoria até 59 kg

Rafaela Rocha (E.E. Orcírio Thiago de Oliveira – Campo Grande), no judô – leve -48 kg, na Série Ouro

Thayla Moesch (E.E. Presidente Vargas – Dourados), no karatê – estilo kumitê -42 kg, na Série Prata

Thiago Santos (Colégio Elite/Exitus – Três Lagoas), no karatê – estilo kumitê +63 kg, na Série Bronze

Thiago Soares (E.M. Major Aviador Y – Juca Pirama de Almeida – Campo Grande), no judô – meio-pesado (-64 kg), na Série Ouro

Thomas Kobayasha (Colégio Salesiano Dom Bosco – Três Lagoas), no karatê – estilo kata, na Série Ouro

