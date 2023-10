Professora de redação dá dicas e comenta as apostas de possíveis temas para a prova

Para o primeiro dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que acontecerá no dia 5 de novembro e será aplicado em todo o país, o maior receio dos estudantes é a Prova Discursiva de Redação. Pensando nisso, o jornal O Estado entrevistou a professora Graciela Granetto Silva, que orientou os alunos nesse momento e deu dicas de como os estudantes devem estruturar o texto para garantir uma pontuação maior.

A ansiedade acompanha os estudantes dias antes da prova e, principalmente, na hora do exame. Em muitos casos, existe uma cobrança para se obter a pontuação máxima. Isso faz com que, na hora, muitos percam a concentração. A estudante Maria Clara da Silva,18, fará o exame esse ano para valer, já que no ano passado fez como treineira, para conseguiu ter experiência e entender como era a prova.

“Ano passado eu fiz e foi bom para saber como é, isso me ajudou a ter menos ansiedade, nesse momento. Estou tranquila, sei como é, estudei bastante, então estou indo sem medo, mesmo sentindo um pouco mais de pressão, por estar no terceiro ano”, destacou.

Para quem não está na mesma situação, a professora de redação, Graciela Granetto Silva, cita as suas principais apostas como temas que devem ser tendência para a prova deste ano. “O Enem possui o que podemos chamar de um perfil de temas. São problemáticas da nossa sociedade. Temas que possibilitariam discussões e que são questões relevantes no nosso país, como insegurança alimentar, inteligência artificial, envelhecimento populacional, evasão escolar e universitária”, conta.

Sobre a estrutura em que o texto deve ser escrito, a professora dá alguns conselhos que podem ajudar na hora de montar o texto. “É importante revisar a estrutura do texto: introdução, desenvolvimento e conclusão. Minha orientação é que o texto tenha quatro parágrafos: um de introdução, dois de desenvolvimento e um para a conclusão.”

Três dicas indispensáveis

– Releia os textos desenvolvidos ao longo do ano.

– Lembre-se de seu conhecimento construído nas aulas de história, filosofia, sociologia, geografia, literatura – pode ser repertório pertinente para seu texto.

– Livros lidos, séries, filmes assistidos podem compor uma excelente redação do Enem.

Por Inez Nazira.

