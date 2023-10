Tribunal de Justiça fará leilão inédito de equipamentos e mobiliário

Pela primeira vez, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul está organizando um leilão de seu material permanente (TJ e comarcas) que está, em sua grande maioria, em excelente estado de conservação. A expectativa é de que o leilão seja realizado até meados do mês de dezembro.

Entre os itens que serão disponibilizados à venda estão diversos computadores (CPUs, mouses, teclados e monitores), armários de aço, estantes, escaninhos, cadeiras, bebedouros, etc. Os lotes serão abertos para visitação presencial e no site da leiloeira.

O intuito é que no final do mês de novembro ou início de dezembro sejam aberto os lances, que ocorrerão de forma online, pelo site da leiloeira. Neste momento, foi concluída a remessa dos itens para o depósito da leiloeira, os quais estão sendo consolidados em lotes com seus respectivos preços.

O leilão ficará a cargo da Regina Audi leiloeira e o edital de desfazimento de bens deve ser publicado até o final de outubro, baseado na legislação vigente (Lei n° 14.133).

