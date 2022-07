Rayssa vence e Pamela é 3ª em etapa da Liga Mundial de Skate Street

Teve dobradinha brasileira com Rayssa Leal e Pamela Rosa no pódio da primeira etapa a Liga Mundial de Skate Street (SLS, sigla em inglês), em Jacksonville, no estado da Flórida (Estados Unidos). Medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio, Rayssa perdia na pontuação para a japonesa Yumeka Oda, mas na última volta a maranhense acertou uma manobra radical (helflip rockslide) e faturou o título ao totalizar 23.2, uma vantagem de 0.2 para asiática, que somou 23.0.

A paulista Pamela Rosa, atual campeã mundial, teve uma nota anulada na primeira rodada de manobras, mesmo assim subiu ao pódio em terceiro lugar, ao somar 17.6 . A quarta brasileira a competir na final foi Gabriella Mazzeto que terminou na sétima posição.

Na briga pelo título masculino, o Brasil contou apenas com Felipe Gustavo na final, que terminou na oitava posição (8.9). O vencedor foi o japonês Yuto Horigone (28.1), seguido do também japonês Sora Shirai (27.8) e a terceira colocação foi do português Gustavo Ribeiro (27.1).

A próxima etapa da SLS seguirá nos Estados Unidos, na cidade de Seattle, nos dias 13 e 14 de agosto. A grande final da Liga Mundial de Skate Street já está programada para ocorrer no Parque Olímpico no Rio de Janeiro nos dias 5 e 6 de novembro.

Com informações do Agência Brasil